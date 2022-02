Lời khai nghi phạm vô cớ cầm dao đuổi chém người đi đường ở Vũng Tàu

Thứ Hai, ngày 28/02/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận là người đã đuổi chém các nạn nhân mình nhìn thấy trên đường.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Phạm Thanh Long (23 tuổi, trú Vũng Tàu) về hành vi vô cớ dùng dao đuổi chém người đi đường.

Phạm Thanh Long và hung khí gây án

Theo cơ quan công an, đêm 24/2, Công an TP Vũng Tàu nhận tin báo của một số người dân về việc bị một nam thanh niên vô cớ dùng dao đuổi chém.

Quá trình điều tra, đến đêm 26/2, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Phạm Thanh Long. Công an TP Vũng Tàu đã triệu tập đối tượng đến cơ quan công an làm việc, tuy nhiên Long ra sức chống đối, không chấp hành yêu cầu của cơ quan công an. Lực lượng công an đã khống chế, đưa Long về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hung khí gây án là con dao đối tượng dùng để chém các nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận bản thân mình là người đã đuổi chém các nạn nhân nhìn thấy trên đường. Theo đó, Long khai nhận do có mâu thuẫn với một số người hàng xóm nên Long nảy sinh bực tức. Tuy nhiên, không trực tiếp gặp gỡ nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn với những người liên quan mà Long lại nảy sinh ý nghĩ đi gây thương tích cho người khác để giải tỏa cơn bực tức.

Nghĩ là làm, tối 24/2, Long điều khiển xe máy và cầm theo 1 con dao dài khoảng 20cm, đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường thuộc phường 7, TP Vũng Tàu tìm người không quen biết để gây thương tích. Trong quá trình di chuyển, Long đã dùng dao chém 3 người nhưng do nạn nhân tránh được nên chém hụt 2 người. Nạn nhân bị Long chém gây thương tích là một bé gái 15 tuổi, đang chơi trước cửa nhà.

