2 người tâm thần vác dao chém 6 người bị thương

Thứ Tư, ngày 23/02/2022 19:00 PM (GMT+7)

Đội trật tự đô thị phường 6 (TP.Cà Mau) đang thực hiện nhiệm vụ trên đường, bất ngờ bị Hiền cầm dao chém loạn xạ.

Khoảng 9 giờ ngày 21-2, Đội trật tự đô thị phường 6 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) kết hợp các đơn vị liên quan sắp xếp trật tự giao thông trên đường Lý Thường Kiệt. Cùng lúc, Lê Thanh Hiền (sống lang thang) bất ngờ cầm dao tiến đến chém loạn xạ vào lực lượng làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến ông Ngô Văn Dũng (thành viên đội trật tự đô thị) bị thương ở vùng bụng. Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Hiền bị khống chế, bắt giữ. Theo UBND phường 6, Hiền được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cà Mau xác định bị bệnh tâm thần.

Trước đó, tại huyện U Minh Thượng (Cà Mau), một người có giấy xuất viện điều trị tâm thần đã chém bị thương 5 người trong 1 gia đình, trong đó có 2 cháu bé 4 tuổi và 2 tuổi, rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 3-12-2021, Nguyễn Văn Phương (51 tuổi, ngụ ấp 11, X.Nguyễn Phích, H.U Minh Thượng) đến nhà bà L.T.C (55 tuổi) ở cùng xóm chơi. Sau đó, Phương vào phòng ngủ của cháu nội bà C. là L.B.L (8 tuổi) giở trò dâm ô. Khi nghe tiếng kêu cứu của cháu, bà C. và con ruột là L.T. T (26 tuổi) chạy xem thì xảy ra mâu thuẫn với Phương. Trong lúc giằng co, đối tượng chạy ra phía sau nhà lấy cây phảng (dụng cụ phát cỏ) chém loạn xạ, gây thương tích cho 4 người, gồm: bà L.T.C bị thương cánh tay trái, vai trái; L.T.L bị thương ở cánh tay trái, lưng; L.H.K (2 tuổi) 1 vết thương ở trên đầu, 1 vết thương ở bàn tay phải; L.T.T. (4 tuổi) bị thương bàn tay trái; cháu L.B.L bị thương nhẹ. Còn cháu L.B.L may mắn chạy thoát ra ngoài.

Nghe tri hô, hàng xóm vội chạy sang đưa mọi người đi cấp cứu và trình báo công an địa phương... Lập tức Cơ quan CSĐT Công an H.U Minh Thượng xuống khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 2 giờ ngày 4-12, lực lượng công an đã bắt được Phương khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 4km. Tại cơ quan công an, Phương có biểu hiện lơ ngơ không tỉnh táo. Theo gia đình, nghi phạm có giấy ra viện (năm 2012) điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau với chẩn đoán: "tâm thần phân liệt; loạn tâm thần cấp".

