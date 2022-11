Lộ nguyên nhân bất ngờ vụ chém người dã man ở cổng Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, gần 5 tháng trước, trong quá trình anh N.V.H (41 tuổi, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đưa mẹ đến Bệnh viện Mắt Hải Phòng khám bệnh thì bất ngờ bị 4 đối tượng mặc quần áo đồng phục (dạng áo công nhân, mặt đeo khẩu trang) đi 2 xe máy dùng gậy đánh liên tiếp khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Anh H. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu, điều trị; đồng thời gửi đơn trình báo đến Công an quận Lê Chân.

Nhóm côn đồ bịt kín mặt hành hung anh H.

Nhận được đơn trình báo, Công an quận Lê Chân nhanh chóng cử lực lượng tiến hành xác minh, điều tra. Tuy nhiên, ngoài trích xuất được 1 đoạn hình ảnh camera quay lại sự việc anh H. bị 4 đối tượng đi 2 xe máy loại Exciter (đeo BKS giả) hành hung thì mọi thông tin về nguyên nhân, nhóm đối tượng bịt mặt đều gây khó khăn cho công tác điều tra phá án.

Quá trình điều tra xác nhận, nguyên nhân xảy ra sự việc không phải do va chạm giao thông và điểm đáng lưu ý là chiếc xe ô tô nạn nhân thường gửi ở nhà anh N.X.T. (anh vợ nạn nhân). Trong khi đó, anh vợ nghề làm vận tải biển, công việc ít nhiều có mâu thuẫn va chạm, thậm chí anh T. thường sử dụng xe ô tô của anh H. để đi lại.

Mở rộng điều các mối quan hệ của anh T., cơ quan công an phát hiện, vào thời điểm trước đó, có một xe taxi hãng Hoàng Anh BKS 15A-541.07 do Nguyễn Viết Thư (SN 1994, trú tại thôn Hà Phương 4, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển, hay lảng vảng bất thường quanh khu vực nhà anh N.X.T. Ngay sau đó, tài xế này được cơ quan công an triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Thư khai nhận, việc bản thân hay lảng vảng ở khu vực sinh sống nhà anh T. là do Phạm Văn Đại (SN 1994, trú tại Điềm Niêm, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bào) thuê làm.

Trong số những người bạn của Đại, Thư biết có Vũ Tuấn Anh (SN 1993), Trần Mạnh Hùng (SN 1996) đều trú ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo; Nguyễn Văn Trung (SN 1995, ở Chợ Con, quận Lê Chân) và 1 người nam giới (chưa rõ lai lịch cụ thể).

Trên đường đi, Thư nghe thấy Đại nói có mâu thuẫn với ai đó ở khu vực Lô 22 Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền). Ngoài ra, Đại còn thuê xe Thư chở Hùng đến khu vực gần nhà anh N.X.T. (anh vợ nạn nhân H.) để theo dõi người trong nhà và người điều khiển xe ô tô Fadil mang BKS 730.82.

Vào sáng 16/6, Đại gọi điện thuê Thư một mình lái taxi đến khu vực nhà anh T. tiếp tục theo dõi. Đến khoảng 12h cùng ngày, Thư thấy anh H. đến nhà anh vợ lấy xe ôtô, Đại điện bảo Thư đánh xe đến đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân) để theo dõi xe ô tô BKS: 730.82.

Khi ôtô của anh Hiệu về đến ngã tư đường Bùi Viện (đường 208 thuộc huyện An Dương), Thư gọi điện thông báo cho Đại biết và Đại yêu cầu không cần phải theo dõi nữa.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân bước đầu đã xác định nguyên nhân anh H. bị hành hung là do các đối tượng có mâu thuẫn từ trước với anh N.X.T (anh vợ nạn nhân). Do đó, nhóm đối tượng đã theo dõi nhà anh T. từ ngày 12/6 đến 16/6 để tìm cơ hội đánh trả thù.

Ngày 16/6, thấy anh H. điều khiển xe ô tô, chúng nghĩ rằng anh T. đang cầm lái nên các đối tượng theo dõi chặn đánh tại cổng Bệnh viện mắt Hải Phòng.

Các đối tượng trực tiếp dùng hung khí chém anh H. gồm các tên: Đại, Trung, Tuấn Anh và Nguyễn Văn Lâm.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Theo lực lượng chức năng, khi biết cơ quan công an đã làm rõ vụ án, Đại cùng đồng bọn tạo chứng cứ ngoại phạm bẻ sim điện thoại vứt đi, thay số mới và đồng loạt bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn, nhóm đối tượng di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội rồi về Thái Bình. Đến 17/8, nhóm đối tượng này bị bắt giữ tại Thái Bình gồm: Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại và Nguyễn Văn Trung.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu. Riêng Nguyễn Văn Lâm đến 6/10 đã bị lực lượng bắt giữ.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Trung về hành vi cố ý gây thương tích.

Quá trình điều tra nhận thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội giết người nên cơ quan điều tra quận Lê Chân tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án ban đầu để chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

