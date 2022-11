Công an thông tin nguyên nhân vụ chém bố và cậu ruột của người yêu

Ngày 2/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Thành (19 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) về tội Cố ý gây thương tích.

Lực lượng công an bắt giữ Thành tại nhà bạn gái, đồng thời là hiện trường vụ án

Quá trình điều tra, Công an TP Thái Bình xác định Thành quen biết và có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.T.H (19 tuổi, trú khu đô thị Damsan Phú Xuân, TP Thái Bình).

Sáng 24/10, Thành đến nhà chị H. chơi, sau đó hai người cùng đi ra ngoài.

Khoảng 11h cùng ngày, bố chị H. là ông D. (47 tuổi) gọi điện thoại cho cả 2 người về ăn cơm nhưng 2 người không về. Chiều cùng ngày, ông D. tiếp tục gọi điện mắng con gái và ngăn cấm không cho chị H. qua lại với Thành. Lúc này, Thành và H. nảy sinh ý định mua dao, đe doạ gia đình sẽ tự tử nếu không cho hai người yêu nhau.

Tối 24/10, Thành cùng chị H. trở về nhà.

Trong bữa cơm tối "ra mắt", Thành nảy sinh mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã với bố bạn gái. Thấy vậy, cậu ruột của chị H. là anh Q. (30 tuổi) kéo Thành ra chỗ khác để ngăn việc cãi vã thì bất ngờ bị Thành dùng dao chém. Thấy em vợ bị chém, ông D. chạy tới can ngăn thì bị Thành dùng dao chém vào tay. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay lúc đó.

Ít phút sau, Thành bị cơ quan công an bắt giữ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cong-an-thong-tin-nguyen-nhan-vu-chem-bo-va-cau-ruot-cua-nguoi-yeu-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cong-an-thong-tin-nguyen-nhan-vu-chem-bo-va-cau-ruot-cua-nguoi-yeu-a578212.html