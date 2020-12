Liều lĩnh nổ súng bắn trả cảnh sát khi bị vây bắt

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 06:51 AM (GMT+7)

Khi bị lực lượng cảnh sát, biên phòng vây bắt, Hà đã liều lĩnh nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Thùng Văn Hà liều lĩnh nổ súng chống trả lực lượng chức năng.

Tối 20/12, thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát ma túy (PC04) Công an tỉnh Điện Biên, đồn Biên phòng Nà Hỳ và Công an xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ bắt quả tang Thùng Văn Hà (SN 1990, trú tại Lào) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 19/12, tại bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hà đang vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Quá trình vây bắt, Hà tỏ ra manh động, liều lĩnh, nổ súng để chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các trinh sát đã khống chế được đối tượng, đảm bảo an toàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/lieu-linh-no-sung-ban-tra-canh-sat-khi-bi-vay-bat-50202021126521696.htmNguồn: http://danviet.vn/lieu-linh-no-sung-ban-tra-canh-sat-khi-bi-vay-bat-50202021126521696.htm