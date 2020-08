Công an khống chế đối tượng nghiện ma túy rút chốt lựu đạn chống trả

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Phát hiện trinh sát, Lữ Văn Cháu nhanh tay cầm quả lựu đạn rồi rút chốt với ý định chống trả cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị các trinh sát xông đến khống chế.

Ngày 26/8, Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ 2 đối tượng Lữ Văn Cháu (SN 1977, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) và Lương Văn Ma (SN 1978, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất .

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, vào 19h ngày 24/8, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lương Văn Ma về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,5 gam heroin. Bước đầu, Lương Văn Ma khai nhận thường xuyên mua “hàng” của Lữ Văn Cháu.

Cháu là kẻ cầm đầu đường dây ma túy có vũ khí “nóng”, thường cung cấp ma túy cho các con nghiện ở huyện Kỳ Sơn và vùng lân cận. Nhà riêng của Cháu thường có một số đối tượng thân cận làm nhiệm vụ “hoa tiêu” ở các chốt chặn bên ngoài.

Tang vật vụ án

Trưa 25/8, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào ngôi nhà được xem là sào huyệt ma túy của Lữ Văn Cháu. Bị vây bắt bất ngờ, Lữ Văn Cháu đã dùng lựu đạn để chống trả lực lượng công an quyết liệt.

Khi Cháu đang chuẩn bị rút chốt lựu đạn thì các trinh sát đã kịp thời quật ngã, khống chế. Việc bắt giữ diễn ra an toàn. Lực lượng chức năng thu giữ 1 quả lựu đạn, 6 viên đạn AK, 34 viên đạn thể thao và 1 khẩu súng tự chế.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cong-an-khong-che-doi-tuong-nghien-ma-tuy-rut-chot-luu-dan-chong-tra-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cong-an-khong-che-doi-tuong-nghien-ma-tuy-rut-chot-luu-dan-chong-tra-a487620.html