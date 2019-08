"Liên minh ma quỷ” làm hộ khẩu giả

Thứ Tư, ngày 21/08/2019 08:41 AM (GMT+7)

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Đường dây này đã cung cấp rất nhiều sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả, các giấy xác nhận giả của cơ quan Nhà nước cho người mua sử dụng đi đăng ký mua nhà ở xã hội; đăng ký nhập sinh, nhập học cho con ở Hà Nội; xin xác nhận sao kê bảng lương vay vốn ngân hàng... gây nên những nguy hại không nhỏ cho xã hội.

Sổ hộ khẩu được rao bán với giá 23 triệu đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ xin đăng ký nhập sinh cho con của Nguyễn Thành Luân (trú tại phường Thụy Phương), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện dấu tròn của Công an quận, chữ ký của cán bộ Đội Quản lý hành chính và chữ ký của Phó trưởng Công an quận có dấu hiệu bị làm giả. Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các bị can tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Luân khai nhận, do có nhu cầu làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội, nên đã bắt mối với Bùi Thị Hương Quỳnh (SN 1995, tạm trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) là nhân viên Công ty cổ phần BĐS Nhà đẹp giá gốc và nhờ Quỳnh làm sổ hộ khẩu tại Hà Nội với giá 23 triệu đồng. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Quỳnh khai nhận đã nhận làm sổ hộ khẩu giả cho Luân. Quỳnh hướng dẫn Luân và vợ gửi ảnh, thông tin đến tài khoản Zalo của Quỳnh. Sau đó, Quỳnh chuyển tiếp thông tin đến tài khoản Zalo của Bùi Anh Thắng (SN 1993, trú tại phường Thụy Phương) để Thắng làm sổ hộ khẩu với giá 14 triệu đồng. Bùi Anh Thắng liên hệ và chuyển 3 triệu đồng cho Trịnh Xuân Thắng (SN 1995, thuê trọ phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) để làm sổ hộ khẩu cho Luân. Trịnh Xuân Thắng đã ký giả chữ ký của cán bộ Đội Quản lý hành chính, chữ ký của Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm và đóng dấu giả của Công an quận Bắc Từ Liêm lên phôi sổ hộ khẩu có sẵn, rồi chuyển lại cho Bùi Anh Thắng điền tiếp các thông tin. Sau khi viết xong, Bùi Anh Thắng chuyển sổ hộ khẩu giả lại cho Quỳnh để Quỳnh chuyển cho Luân.

Cơ quan công an đã làm rõ, Quỳnh đã nhận và nhờ Bùi Anh Thắng làm 9 sổ hộ khẩu, trong đó có 4 trường hợp địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, 5 trường hợp còn lại ở quận Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình. Quỳnh thu mỗi trường hợp 23 triệu đồng, rồi chuyển cho Bùi Anh Thắng 14 triệu đồng. Ngoài sổ hộ khẩu của Nguyễn Thành Luân, lực lượng chức năng còn phát hiện một hộ khẩu Hà Nội giả khác mang tên chủ hộ là Vũ Ngọc Sơn. Sơn đã dùng quyển sổ này đăng ký mua nhà ở xã hội tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ đoạn hoạt động tinh vi

Theo Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đây là một đường dây làm giả con dấu, tài liệu với quy mô lớn, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, mọi giao dịch các đối tượng đều trao đổi qua Zalo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được trung tâm “sản xuất” là nhà thuê của Trịnh Xuân Thắng tại phường Đại Kim. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 4 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 1 máy ép plastic, 1 máy làm giả các loại dấu, 1 máy in, 16 điện thoại di động, 55 thẻ sim điện thoại, 36 hình dấu giả của các cơ quan Công an, UBND các quận, huyện thuộc TP. Hà Nội, các công ty, ngân hàng trên địa bàn thành phố cùng rất nhiều sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả, phôi sổ hộ khẩu chưa có thông tin bên trong và nhiều giấy xác nhận giả của cơ quan Nhà nước.

Tại Cơ quan công an, Trịnh Xuân Thắng khai, tháng 4/2019, Thắng bắt đầu tìm hiểu và mua toàn bộ các hình dấu giả của một người không quen biết. Có dấu giả, Thắng đã dùng để làm giả các giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sao kê tài khoản ngân hàng... theo yêu cầu của khách, bán lấy tiền tiêu sài. Thắng lấy các phôi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ Nguyễn Thị Sáu Hạ (SN 1981) trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Khai nhận với lực lượng công an, Hạ cho biết mua phôi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú của một người phụ nữ chưa xác định nhân thân, lai lịch trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng một phôi sổ hộ khẩu, 1,5 triệu đồng một phôi sổ tạm trú rồi bán lại với giá như vậy cho Trịnh Xuân Thắng để ký đóng dấu giả. Ngoài ra, Hạ cũng thường xuyên nhận thông tin từ người phụ nữ trên, rồi chuyển cho Thắng làm các giấy xác nhận giả hoặc tự Hạ viết nội dung, ký và dùng dấu giả của Thắng đóng lên các phôi sổ hộ khẩu nhằm sử dụng hoàn thiện hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu vay tín chấp tại các ngân hàng.

Công an quận Bắc Từ Liêm nhận định, các đối tượng trên thực hiện hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh, quy mô lớn. Đường dây này đã cung cấp rất nhiều sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả, các giấy xác nhận giả của cơ quan Nhà nước cho người mua sử dụng đi đăng ký mua nhà ở xã hội; Đăng ký nhập sinh, nhập học cho con ở Hà Nội; xin xác nhận sao kê bảng lương vay vốn ngân hàng... gây nên những nguy hại không nhỏ cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động chân chính của các cơ quan Nhà nước, an ninh chính trị của ngành công an. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây gồm Trịnh Xuân Thắng, Nguyễn Thị Sáu Hạ, Bùi Thị Hương Quỳnh, Bùi Anh Thắng và Nguyễn Thành Luân về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.