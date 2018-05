Cái kết của lão bà U60 làm giả con dấu của công an

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 11:50 AM (GMT+7)

Hàng trăm con dấu giả cơ quan công an địa phương, nhiều văn bằng chứng chỉ được cảnh sát phát hiện.

Đối tượng Hương bị bắt khi làm giả con dấu, tài liệu. Ảnh: Minh Tâm

Ngày 9/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ một đường dây làm giả con dấu, văn bằng, chứng chỉ, tài liệu với quy mô lớn.

Theo đó, ngày 27/4, sau quá trình điều tra theo dõi, trên đường Kim Đồng, thuộc phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An lực lượng chức năng đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Hương (SN 1956, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) đang giao bằng giả và các giấy tờ giả liên quan cho ông Nguyễn Đức Tuấn (SN 1946, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nhà riêng và nơi làm việc của bà Hương. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 283 con dấu giả của cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, 3 máy tính xách tay, 2 máy scan in màu, 1 máy photocopy và nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến việc làm giả.

Đặc biệt, trong số 283 con dấu giả, có cả con dấu của Cơ quan an ninh điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an một số huyện, thành, thị trong tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bà Hương khai nhận là người trực tiếp làm bằng cấp, các chứng chỉ giả bán cho những người có nhu cầu với giá từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng.

Mở rộng điều tra, tại nhà bà Trần Ánh Hoa (con gái bà Hương, trú tại xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) cơ quan công an đã thu giữ thêm máy in, máy photocopy và các dụng cụ cần thiết đang cất giấu.

Được biết, vào năm 2016, bà Hương từng bị xử phạt 2 năm tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.