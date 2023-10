Lẻn vào nhà hàng xóm trộm số tiền lớn cùng nhiều vàng

Đại diện Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Sinh (SN 1992), Nguyễn Văn Diễm (SN 1989, cùng trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định: Ngày 16/10, Công an xã Tam Đa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.K (SN 1964; trú tại xã Tam Đa) về việc vào sáng cùng ngày, trong lúc gia đình ông đi vắng đã bị kẻ gian phá khóa cửa, đột nhập vào nhà, lục soát, cậy phá két sắt. Số tài sản gia đình ông bị mất gồm: 190 triệu đồng, 1 kiềng vàng loại 3 chỉ, 2 nhẫn vàng loại 1 chỉ/1nhẫn, 1 dây chuyền vàng loại 1 chỉ và 1 dây chuyền màu vàng đồng loại 1 chỉ.

Chân dung đối tượng Nguyễn Trường Sinh và Nguyễn Văn Diễm. Ảnh: Cơ quan Công an

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Đa đã tiến hành xác minh thu thập thông tin và chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ xử lý, giải quyết theo quy định. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình ông K. gồm: Nguyễn Trường Sinh và Nguyễn Văn Diễm. Điều đáng nói, 2 đối tượng này đều là hàng xóm gần nhà ông K.

Tại cơ quan công an, Sinh và Diễm khai nhận: Do biết gia đình ông K. thường xuyên vắng nhà nên các đối tượng đã bàn bạc, phân công để trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Sinh sử dụng kìm, xà cầy mang theo để phá cửa, cậy phá két sắt, sau đó trộm cắp tiền, vàng để trong két sắt; còn Diễm làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi trộm cắp tài sản, các đối tượng chia nhau để cất giấu và tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cừ đã thu hồi được số tiền hơn 100 triệu đồng, 1 kiềng kim loại màu vàng, 2 nhẫn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền là kim loại màu vàng và 1 dây chuyền kim loại màu vàng đồng.

