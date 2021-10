Lén ra ngoài khi giãn cách, người phụ nữ cào cấu, ném dép vào cảnh sát

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 20:12 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thuý sau khi có hành vi náo loạn chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Cơ quan công an thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Thuý.

Chiều 11/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Thúy (SN 1972, trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 10/10, Trần Thanh Thúy cùng 2 người đàn ông khác đi trên 2 xe mô tô lưu thông trên đường. Khi đến tỉnh lộ 943 đoạn thuộc tổ 19, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, 3 người bị Tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Mỹ Hòa phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình lập biên bản xử lý vi phạm, Thúy la ó lớn tiếng và có những lời lẽ thô tục rồi bất ngờ lao đến dùng tay đánh vào đầu và cào chảy máu tay thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ Công an phường Mỹ Hòa, thành viên Tổ công tác. Thấy vậy, mọi người có mặt tại chốt đã can ngăn.

Bất chấp việc được can ngăn, Thúy tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và dép ném thiếu tá Tuấn và các thành viên Tổ công tác nhưng không trúng.

Sau đó, Công an phường Mỹ Hoà đã đến hỗ trợ đưa Thúy và những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

