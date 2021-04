Lật tẩy tội ác từ cuốn sổ cháy đen: Kẻ thủ ác

Thứ Bảy, ngày 24/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Người dân cho biết, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra...

Trong khi việc xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hung thủ đang được tiến hành thì 2 ngày sau, vào khoảng 10h30 ngày 6-9, anh Đào Văn Hội, quê ở xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, cùng một số sinh viên lớp 1HO5, khoa tiếng Hàn, Trường đại học Hà Nội đến CAP Trung Hòa trình báo, em gái anh là Đào Thị Huệ, sinh 1987, sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, mất tích mấy ngày nay.

Theo anh Hội, sau khi Huệ trúng tuyển vào đại học, do nhà nghèo nên từ Thái Bình, anh lên Hà Nội hành nghề xe ôm lấy tiền sinh sống và nuôi em ăn học. Hai anh em thuê một căn phòng nhỏ trong thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm để ở. Sáng 3-9, như thường lệ, anh đèo Huệ ra bến xe buýt để đến trường. Sau khi em gái lên xe số 57, anh mới quay xe đi làm. Tối hôm ấy, không thấy em về nhà, anh Hội sốt ruột điện thoại nhưng không liên lạc được.

Còn Lê Thị Lan Anh, lớp trưởng lớp 1HO5 của Huệ thì cho biết, ngày 3-9, Huệ vẫn đi học bình thường. Hai ngày tiếp theo là thứ 5 và thứ 6, cô không thấy Huệ đến lớp và cũng không liên lạc với bạn bè. Sáng thứ bẩy, tức ngày 6-9, Lan Anh đi họp lớp thì gặp anh Hội cũng đến trường trình báo. Cô và các bạn cùng anh đi tìm Huệ khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Lan Anh và các bạn còn kéo đến nơi ở trọ của Kim Ki Jong, một người Hàn Quốc mấy tháng nay thuê Huệ làm gia sư dạy tiếng Việt nhưng anh ta trả lời, không biết Huệ ở đâu. Theo Lan Anh, Huệ là sinh viên có kết quả học tập vào loại khá trong lớp, hiền lành, ít nói, sống khá khép kín nên cô có quan hệ yêu đương với ai cả lớp cũng không biết.

Gần đây, thi thoảng, có bạn trong lớp tình cờ bắt gặp Huệ đi với một thanh niên Hàn Quốc đeo kính trắng, các bạn có hỏi thì cô cho biết đang dạy tiếng Việt cho người thanh niên này. Việc một sinh viên ngoại ngữ học đến năm thứ tư dạy học cho người nước ngoài là điều rất bình thường nên không ai chú ý.

Khi anh Hội được các điều tra viên đưa cho xem chiếc cặp tóc và chùm chìa khóa thu được ở hiện trường thì anh gục xuống, bật khóc nức nở, bởi đấy chính là những vật dụng của Huệ, em gái anh. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa, khóa đồ… của nữ sinh viên này. Không chỉ thế, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết quả: ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu. Như vậy danh tính của nạn nhân được xác định là sinh viên Đào Thị Huệ. Còn nghi can gây án cũng được cơ quan điều tra khoanh vùng, đó là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê Huệ dạy tiếng Việt.

Tập trung điều tra, đến ngày 8-9-2008, các điều tra viên làm rõ, người học trò ngoại quốc này có tên là Kim Ki Jong, sinh 1982, quê ở Jeara, Bukdo, Kimje, Hàn Quốc. Do bố mất sớm nên mấy mẹ con Jong lâm vào hoàn cảnh rất nghèo khó. Đang học Trường cao đẳng công nghệ Hàn Quốc, Jong bỏ học tìm sang Việt Nam kiếm việc làm với hy vọng đổi đời.

Anh ta từng nhập cảnh vào Việt Nam 3 lần và lần gần đây nhất là ngày 14-12-2007 với mục đích du lịch và kiếm việc làm. Hiện Kim Ki Jong thuê trọ ở nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội. Ông Trần Đức Thắng, chủ căn nhà cho Jong thuê cho biết, gần 2 tháng trước, cô Huệ dẫn Jong đến hỏi thuê nhà ông. Căn phòng mà Jong thuê chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông Thắng khá kín đáo. Anh ta tỏ ra là người rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi đi ra ngoài. Huệ một tuần 2 buổi đến dạy tiếng Việt cho Jong, thường vào các buổi trưa và mỗi buổi chỉ khoảng hơn một giờ.

Ngôi nhà của gia đình ông Thắng, tầng 1 dùng để mở cửa hàng bán cơm bụi nên mỗi lần Huệ đến dạy học cho Jong ông đều biết. Lúc đến và khi ra về Huệ đều chào hỏi ông bà một cách rất lễ phép. Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là một số bạn học cùng lớp với Huệ cho biết, chiều 3-9, sau khi tan học, Huệ vào thư viện, sau đó thấy cô đi cùng một thanh niên người Hàn Quốc đeo kính trắng, vai mang ba lô. Từ đó, Huệ mất tích không liên lạc được.

Còn theo một nhân chứng sống gần nhà ông Thắng, chiều 3-9, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra. Đến sẩm tối thì thấy người thanh niên Hàn Quốc kéo một chiếc va ly khá to trùng khớp với chiếc va ly đựng xác nạn nhân ra khỏi nhà ông Thắng, sau đó thuê taxi chở đi đâu không rõ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, chiều 8-9-2008, cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Ki Jong về hành vi giết người. Khám xét nơi thuê trọ của Jong, cơ quan điều tra chỉ thu được vài bộ quần áo với mấy chiếc túi. Lúc đầu, trước cơ quan điều tra, Jong khai rằng: chiều 3-9, anh ta có gặp Huệ ở sân vận động của Trường đại học Hà Nội. Cô ấy yêu cầu Jong trả tiền dạy thêm nhưng do không mang đủ tiền nên anh ta bảo Huệ về phòng để lấy trả. Sau khi nhận tiền, Huệ đi đâu anh ta không biết. Còn Jong, khoảng 19h tối hôm ấy, anh ta đi xe buýt ra hồ Ngọc Khánh ngồi ở ghế đá bên hồ một mình, đến khoảng 22h thì về nhà đi ngủ. Tuy nhiên, với các chứng cứ, tài liệu thu thập, trong đó có dòng chữ trong cuốn sổ cháy đen, các điều tra viên qua đấu tranh đã buộc Jong phải cúi đầu nhận tội.

Cuối tháng 4-2008, trong khi tìm gia sư dạy tiếng Việt, Jong được người quen giới thiệu, anh ta gặp và thuê Huệ dạy tiếng Việt cho mình. Sau một thời gian qua lại dạy tiếng Việt cho Jong, Huệ thấy anh ta kêu thuê nhà trọ vừa xa, vừa đắt. Vì thế, cuối tháng 6-2008, cô dẫn anh ta đến nhà ông Thắng ở khu tập thể của Trường đại học Hà Nội. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhiều lần không kìm chế được tình cảm, họ đã đi quá giới hạn của tình yêu.

Trưa 3-9, hai người gặp nhau ở căng tin của ký túc xá Đại học Hà Nội, cùng ăn cơm với nhau rất tình cảm rồi Jong hẹn Huệ chiều đến phòng trọ của anh ta chơi. Khoảng 17h30 ngày 3-9, sau khi tan học, Huệ đến phòng trọ của Jong. Hai người cùng nhau gọt hoa quả ăn, sau đó nổi hứng quan hệ tình dục. Sau phút “ái ân”, hai người cùng nằm trò chuyện, tâm sự, Huệ vui miệng tiết lộ với Jong, trước đây cô từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau 3 năm, hai người chia tay chỉ vì những hờn giận nhỏ nhặt của thời mới lớn yêu nhau.

Nghe Huệ tâm sự chân thành, thay vì cảm thông với người yêu thì trong Jong nổi máu ghen tuông. Cơn ghen trong hắn càng thêm bùng cháy khi mà Huệ tiết lộ, mối tình trước kia của cô kéo dài tới 3 năm nồng thắm. Jong tra hỏi, căn vặn Huệ khiến cho hai người xảy ra cãi vã, to tiếng. Lồng lộn ghen tuông, thấy Huệ vào nhà vệ sinh, Jong đẩy cô ngã ngửa xuống nền gạch rồi nhảy lên dùng hai tay bóp cổ cho đến chết. Nhìn xác Huệ, Jong bắt đầu nghĩ đến chuyện phi tang, trốn tránh tội lỗi.

Lấy chiếc va ly Dulop khá to có kích thước 80x60x40cm, hắn nhét thi thể Huệ cùng tư trang vào va ly để trong phòng trọ và lấy 3 chiếc vỏ chai Seven Up đi bộ ra cây xăng trên đường Nguyễn Trãi mua 2,5 lít xăng. Quay trở lại phòng trọ, một tay Jong xách túi nilon đựng 3 chai xăng, một tay anh ta kéo chiếc va ly đi ra cổng Trường đại học Hà Nội. Vẫy taxi, hắn cho valy vào cốp rồi thuê xe chạy về khu Trung Hòa. Khá tinh ranh, đến Trung Hòa, Jong xuống xe, kéo valy đi bộ một đoạn nữa rồi mới vẫy chiếc taxi thứ hai chở lên khu vực cổng siêu thị Big C. Đến đây, hắn dừng lại, xuống xe, kéo va ly đi ngược chiều đường Trần Duy Hưng.

Khi nhìn thấy tấm biển đề đường Hoàng Minh Giám, Jong rẽ vào. Đi khoảng gần 500m, Jong nhìn thấy bên trái đường, cách vỉa hè khoảng 15m, cỏ mọc um tùm, có hàng gạch xếp cao hơn chục mét, khuất tầm nhìn, Jong đẩy chiếc va ly vào, lấy 3 chai xăng tưới lên rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên hắn mới quay bước rời khỏi hiện trường. Đi bộ xuống khu vực siêu thị Big C, Jong lại vẫy taxi quay trở về nơi thuê trọ vào lúc 22 giờ cùng ngày.

Biết Công an Việt Nam sẽ tổ chức điều tra, truy tìm hung thủ, suốt mấy ngày, Jong đóng cửa ngồi trong nhà, vạch ra cả một hành trình sinh hoạt từ chiều 3-9, tạo chứng cứ ngoại phạm. Song hắn không ngờ, mặc dù bị đốt cháy thành than nhưng cuốn sổ tay vẫn còn nguyên dạng với những dòng chữ bên trong khiến hắn sa lưới pháp luật chỉ sau 4 ngày gây án.

Cùng với việc lấy lời khai của Jong, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết luận, mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo nạn nhân trùng khớp với mẫu ADN của Jong.

Bốn tháng sau khi gây án, Kim Ki Jong bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội giết người. Do gia đình nạn nhân kháng cáo, tại phiên phúc thẩm của TAND tối cao tại Hà Nội, Jong đã bị tăng án tử hình. Sau khi viết đơn xin tha tội chết, Jong được Chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân và được dẫn độ về Hàn Quốc chấp hành án.

Nguồn: http://anhp.vn/lat-tay-toi-ac-tu-cuon-so-chay-den-ky-2---ke-thu-ac-d16124.htmlNguồn: http://anhp.vn/lat-tay-toi-ac-tu-cuon-so-chay-den-ky-2---ke-thu-ac-d16124.html