Lật tẩy 4 nhân vật kết nối cho đôi nam nữ "mây mưa" trong "động bàn tơ"

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát hiện 1 đôi nam nữ đang “mây mưa” với nhau từ mối quan hệ tình - tiền tại gian phòng ngủ phía sau căn nhà.

Nhóm người môi giới mại dâm tại trụ sở công an.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Nhặt (SN 1974); Hoàng Văn Sơn (SN 1986); Trần Văn Sơn (SN 1991); Hoàng Trung Kiên (SN 2002, cùng trú tỉnh Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 20h40 tối 8/6, Tổ công tác Công an TP Móng Cái kiểm tra hành chính số nhà 20 đường Trần Nhân Tông, thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang N.Đ.B (SN 1983, trú TP Móng Cái) và N.T.O (SN 1993, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) đang mua, bán dâm với nhau tại gian phòng ngủ phía sau ở tầng 2 ngôi nhà.

Qua điều tra, Công an TP Móng Cái xác định mối quan hệ tình - tiền giữa B. và O. do Nhặt, Hoàng Sơn, Trần Sơn và Kiên đứng giữa giới thiệu, môi giới. Cơ quan công an đã lập tức bắt giữ 4 đối tượng nói trên và đưa B. cùng O. về trụ sở làm việc.

Hiện Công an TP Móng Cái đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

