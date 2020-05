Vụ án chấn động, ám ảnh 1 thập kỷ: Hiện trường vụ thảm án 10 năm chưa tìm ra hung thủ

Chủ Nhật, ngày 31/05/2020 09:59 AM (GMT+7)

Căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường lớn gần chân cầu An Thạnh luôn cửa đóng then cài. Cánh cổng sắt hoen gỉ luôn được khóa chặt bằng sợi xích sắt, ổ khóa lớn.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án.

Án mạng kinh hoàng lúc chập tối

Những ngày qua, khi vụ án hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi bị sát hại được “hâm nóng”, người dân tỉnh Long An chợt nhớ đến vụ thảm án khác chưa tìm ra hung thủ. Gần 10 năm trước, tại số nhà 68/1, ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trong đêm 14/5/2011.

Bằng cách thức gần như tương đồng, kẻ thủ ác đã sát hại mẹ con chị H.T.Ch (SN 1968), bé T.T.T.T (SN 2003, con gái chị Ch.) và khiến chị H.T.Q (SN 1973, em gái chị Ch.) trọng thương.

Ngày 16/5/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, để điều tra, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, đến nay, hung thủ vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 14/5, PV đã tìm về xã An Thạnh tìm kiếm những thông tin mới xung quanh vụ thảm án kinh hoàng. Dù đã gần 10 năm trôi qua, khi được hỏi, người dân nơi đây vẫn kể lại nội dung vụ án một cách rành rọt. Nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh đầy ám ảnh của các nạn nhân tại hiện trường...

Anh L.T.Q (45 tuổi, ngụ xã An Thạnh) chia sẻ, vụ án ám ảnh đến nỗi, mỗi khi phải đi qua cầu An Thạnh, đi về hướng thị trấn Bến Lức, nhiều người không dám nhìn sang bên đường nơi có căn nhà mà mẹ con chị Ch. bị sát hại. Anh L.T.Q nhớ lại: “Mẹ con chị Ch. bị giết vào đêm 14/5/2011. Lúc đó, trong căn nhà chị Ch. đầy máu, bé T. nằm gục chết dưới bàn dài trong nhà, đầu và một bên mặt có nhiều vết thương. Bên trên bàn, chiếc laptop của bé vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, chị Ch. nằm chết ngoài sân nhà sau, đối diện với cửa phòng tắm và cái ao sau nhà. Chị cũng có những vết thương như bé T.. Chị Q. bị chém trên đầu và được đưa đi cấp cứu”.

Anh L.T.Q chia sẻ: “Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà này, tôi vẫn có cảm giác sợ. Cổng nhà luôn khóa kín nhưng trong nhà vẫn có người ở. Chị này là người thoát chết trong vụ án nhưng hiện giờ đầu óc không bình thường”.

Anh Q. chỉ hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm thấp hơn mặt đường ĐT 830 gần cầu An Thạnh. Căn nhà luôn cửa đóng then cài, cánh cổng sắt hoen gỉ hầu như luôn được khóa chặt bằng một sợi xích sắt nối với ổ khóa lớn.

Hằng ngày, bà Chiếm vẫn lui tới căn nhà xảy ra vụ án để chăm sóc chị Q., nạn nhân duy nhất thoát khỏi bàn tay tàn ác của kẻ thủ ác.

Căn nhà ám ảnh

Trong ngày, PV đã tìm đến căn nhà với hy vọng giải mã được những thông tin về vụ án. Quan sát thực tế, căn nhà nằm thấp hơn mặt đường lớn. Bên cạnh căn nhà có một con đường nhỏ, là lối đi cho khu dân cư phía sau. Lúc PV có mặt, cổng nhà đã khóa, các cánh cửa khác cũng đóng kín. Khuôn viên căn nhà rất sạch sẽ khiến PV tin rằng bên trong có người sinh sống, nhưng khi gọi cửa thì không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào. Cố nhìn vào bên trong, xuyên lớp cửa kính tối màu, chỉ thấy một màu tối tăm, tĩnh lặng.

Cách đó không xa, PV gặp một người đàn ông đang sửa chữa giàn mướp trước căn nhà của mình. Khi được hỏi về căn nhà số 68/1, người này rùng mình khẳng định, đó chính là hiện trường vụ thảm sát mẹ con chị Ch.. Hiện nay, căn nhà vẫn có người ở. “Người đang sống trong căn nhà đó là chị Q., người thoát chết trong vụ thảm án. Tuy nhiên, chị này bị bệnh tâm thần nên ban đêm có người thân đến nhà chăm sóc. Ban ngày, thím và anh trai của chị Q. thay nhau đến đưa cơm. Nói chung, nhà vắng lắm. Gần chục năm nay cứ cửa đóng then cài như thế. Ngoài người thân, không ai đến cả”, người đàn ông này nói.

Theo sự hướng dẫn của người đàn ông, PV băng qua con đường mòn ẩn dưới tán dừa nước tìm đến nhà người thím của chị Q.. Bà tên Nguyễn Thị Chiếm (73 tuổi). Bà Chiếm cho biết, chị Ch. là cháu gái của chồng bà. Trước đây, khi vụ án chưa xảy ra, con trai của bà thường qua nhà chị Ch. ngủ lại khi chồng chị này vắng nhà. Chính người này phát hiện ra vụ án kinh hoàng. Bà cũng cho biết, hiện nay, hằng đêm, con trai bà vẫn qua căn nhà trên ngủ với Q.. Hằng ngày, bà cũng sang nhà để cơm nước và trò chuyện với Q. cho vui.

Chấp nhận lời yêu cầu của PV, bà Chiếm mở khóa cổng vào căn nhà đã khiến không ít người dân địa phương ám ảnh.

Khi cánh cổng được mở ra, nhìn vào bên trong không thấy bất cứ ai ngoài căn phòng bếp tối mù, sâu hun hút. Bà Chiếm tự tin, xăm xăm bước vào nhà bếp, cất tiếng gọi ai đó...

Bất ngờ, từ trong căn phòng tối, xuất hiện một người phụ nữ tuổi trung niên đứng chống nạnh giữa cửa từ lúc nào. Người này trông sạch sẽ, gọn gàng trong bộ quần áo mặc ở nhà. Tuy nhiên, người phụ nữ này phóng ánh mắt sâu, chòng chọc nhìn PV không chớp mắt.

Sau khi nhìn PV đôi phút, chị bất giác cười khanh khách, nói: “Cậu nhìn em dữ vậy. Em đẹp quá phải không”, rồi quay vào căn phòng tối. Vừa đi, chị vừa nói những điều không ai hiểu: “Chị Hai không cho em nói...”, “Chị Hai bệnh sắp chết rồi, người mổ mấy lần... Tội cháu em thôi, nó còn nhỏ quá mà...”. Bà Chiếm cho biết, chị Q. ở cùng nhà với vợ chồng chị Ch. và bé T.. Trước khi xảy ra vụ án, Q. đang được điều trị bệnh tâm thần. Thời điểm các nạn nhân bị sát hại, Q. cũng bị chém vào đầu nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong khi bà Chiếm chỉ cho PV vị trí các nạn nhân bị sát hại, chị Q. cứ nói linh tinh rồi lẩn khuất vào căn phòng tối sâu hút. Bà Chiếm nói, bé gái nằm chết ngay dưới bàn dài, bên trên còn có cái laptop đang mở. Mẹ của bé thì chết ngoài sân sau, đối diện với cái ao sau nhà.

“Có lẽ, nó bị chém ở trong nhà rồi cố chạy thoát thân ra cửa sau nhưng không kịp. Khi vừa chạy khỏi cửa nhà bếp, đến cái sân này thì bị chém tiếp nên té ngã, nằm chết ở đây luôn”, bà Chiếm nhớ lại.

(Còn nữa)

