Lập công ty quảng cáo để tổ chức đường dây cờ bạc nghìn tỉ đồng

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 15:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia.

Ngày 16-8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền tham gia cá cược hàng tỉ đồng.

Đường dây đánh bạc này do Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cùng 75 đồng phạm thực hiện tại TP Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tháng 10-2021, Chiu Hao Cheng đã chết do mắc Covid-19 nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM quyết định đình chỉ điều tra đối với Chiu Hao Cheng.

Các bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam.

Các bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại tạm giam.

Phiên toà dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lý lịch, xét thấy vắng mặt 1 bị cáo, đồng thời vụ án còn nhiều tình tiết cần được làm rõ nên HĐXX tuyên hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác với quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia.

Thông qua các trang mạng cá cược như Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com…, các đối tượng nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng là người Việt Nam thành lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn đánh bạc; đồng thời tuyển người mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền từ người tham gia đánh bạc tại Việt Nam.

Các hình thức đánh bạc chủ yếu là: xổ số number game, chơi bài baccarat, cá cược bóng đá.

Những trang mạng đánh bạc này hoạt động dưới vỏ bọc công ty quảng cáo (không có giấy phép) do Chiu Hao Cheng thành lập, đặt trụ sở tại Hà Nội và hưởng lợi từ 30-50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua.

Để tham gia đánh bạc qua trang mạng này, người chơi đăng ký tài khoản thành viên do Chiu Hao Cheng và các đại lý cấp dưới làm đại diện. Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu truy cập, họ phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do các bị can tổ chức đánh bạc cung cấp để chuyển thành điểm sử dụng cho việc đặt cược.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhiều bị cáo người Việt Nam khai do thấy công ty của Chiu Hao Cheng đang tuyển dụng vị trí là chuyên môn của bản thân, một số khác biết tiếng Hoa... nên xin vào làm việc với mức lương từ 300- 700 USD/tháng. Sau đó, các bị cáo biết đây là công ty quảng cáo, lôi kéo khách đánh bạc qua mạng nhưng vẫn tiếp tục công việc và giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng vào làm.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lap-cong-ty-quang-cao-de-to-chuc-duong-day-co-bac-nghin-ti-dong-202...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lap-cong-ty-quang-cao-de-to-chuc-duong-day-co-bac-nghin-ti-dong-20220816143338055.htm