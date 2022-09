Lầm tin người lạ, thiếu nữ bị bán qua nhiều cơ sở massage

Thứ Bảy, ngày 17/09/2022 16:24 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nghe lời người lạ giới thiệu “làm việc nhẹ lương cao” thiếu nữ bị ép viết giấy nợ và bán qua nhiều cơ sở massage.

Các đối tượng Quân, Kháng và Nghiêm bị tạm giữ hình sự

Ngày 17/9, Công an TP Thuận An đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lê Đình Quân (SN 1985, HKTT: Bình Dương), Lê Văn Kháng (SN 1967) và Lê Văn Nghiêm (SN 1991, cùng HKTT: Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo từ bà N. (SN 1983; HKTT: Cà Mau) về việc con gái tên N.T.N (sinh ngày 22/4/2008) đi xin việc làm và bị lừa bán vào cơ sở Massage Thiên Đường (địa chỉ: 6/5A đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và cơ sở Massage Trà My (địa chỉ: 04 đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi nhận tố giác tội phạm, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP.Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở Massage Trà My phát hiện cháu N.T.N đang có mặt tại đây. Tổ công tác đã tiến hành mời 22 đối tượng có liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Qua làm việc với các đối tượng liên quan, xác định, vào khoảng tháng 7/2022, em N.T.N đi tìm việc làm và quen được một người thanh niên qua mạng xã hội giới thiệu việc làm, lương cao. Đối tượng này chở em N.T.N đến giới thiệu cho đối tượng Lê Đình Quân là chủ quán Massage Thiên Đường và lấy số tiền 30 triệu đồng tiền môi giới; sau đó, Quân ép cháu N.T.N phải chịu khoản nợ 40 triệu đồng là tiền chi phí để tuyển N.T.N về làm việc và sẽ trừ dần khi cháu N.T.N làm việc tại cơ sở.

Tại đây, Quân yêu cầu cháu N.T.N phải thực hiện hành vi kích dục cho khách massage, nhưng cháu N.T.N không đồng ý.

Sau đó, đối tượng Quân đã liên hệ với 2 đối tượng Lê Văn Kháng và Lê Văn Nghiêm là chủ và quản lý của cơ sở Massage Trà My để bán khoản nợ của cháu N.T.N với số tiền 30 triệu đồng để cháu N.T.N về làm việc tại cơ sở Massage Trà My.

Em N.T.N tiếp tục bị các đối tượng tại cơ sở Massage Trà My ép phải thực hiện hành vi kích dục cho khánh massage. Không chịu được sự ép buộc của các đối tượng, cháu N.T.N đã cầu cứu gia đình để trình báo cơ quan công an.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lam-tin-nguoi-la-thieu-nu-bi-ban-qua-nhieu-co-so-massage-a570116.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lam-tin-nguoi-la-thieu-nu-bi-ban-qua-nhieu-co-so-massage-a570116.html