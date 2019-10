Làm rõ nguyên nhân vụ thảm sát 4 người ở Đan Phượng

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra Hà Nội kết luận nguyên nhân vụ thảm án khiến 4 người tử vong ở Đan Phượng xuất phát từ mâu thuẫn đất đai từ nhiều năm trở lại đây.

Nghi can Đông lúc bị bắt giữ.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ anh thảm án 4 người tử vong, 1 người bị thương tại huyện Đan Phượng rúng động dư luận vừa qua; đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tội danh "Giết người".

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Đông trong quá trình sinh sống cạnh gia đình em trai Nguyễn Văn Hải (SN 1969) tại xã Hồng Hà đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp quyền lợi về đất đai từ 2016 đến nay.

Khoảng 20h ngày 29/8, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) sang nói chuyện về việc gia đình sắp xây nhà mới tại khu đất cạnh nhà bị can Đông và hỏi xem có thắc mắc gì về địa giới đất giữa hai nhà hay không.

Bị can Đông cho rằng việc này phải do người lớn sang nói chuyện nên đã đuổi anh Hiệp về. Từ đó, Đông suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) xúi giục.

Sáng 1/9, Đông cầm dao sang nhà em trai với mục đích chém em dâu và cháu ruột. Khi thấy em dâu là bà Việt đi xe máy ra đến cổng, Đông rút dao chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống.

Chưa dừng lại đó, Đông tiếp tục truy sát em trai và nhiều người khác trong gia đình là anh Nguyễn Văn Hiệp, chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con ông Hải), chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải)... Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Đông có ý định tự tử.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải, chị Nguyễn Thị Bắc tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Duy nhất con dâu ông Hải là chị Đỗ Thị Nhung bị thương nặng nhưng thoát nạn.