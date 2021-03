Làm “chuyện người lớn” với người yêu "nhí", thanh niên 21 tuổi bị bắt

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 20:00 PM (GMT+7)

Quen nhau qua mạng xã hội, sau đó Khang đã 4 lần quan hệ tình dục với T. (16 tuổi). Bị gia đình ngăn cản, Khang đã có ý định tự tử...

Khang tại cơ quan công an. Ảnh: T.N.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam bị can Huỳnh Đức Khang (21 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, ngày 7/3, mẹ em T.B.T. (16 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) đã đến công an xã Tân Thành trình báo sự việc. Công an đã lập hồ sơ tiếp nhận tố giác và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, xác định giữa Khang và em T. có quan hệ tình cảm yêu đương. Từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, Khang đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với T.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã can ngăn, Khang có ý định dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lam-chuyen-nguoi-lon-voi-nguoi-yeu-nhi-thanh-nien-21-tuoi-bi-bat-d49...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lam-chuyen-nguoi-lon-voi-nguoi-yeu-nhi-thanh-nien-21-tuoi-bi-bat-d499297.html