Thái độ bất cần của "yêu râu xanh" nhiều lần giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi cùng nhau nhậu xong, Thái rủ “bạn rượu” nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé gái hàng xóm mới hơn 11 tuổi.

Ngày 3/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Bá Thái 55 tuổi, trú tại ấp B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong vụ án này, cùng phạm tội với Thái còn có bị can Võ Hiền, trú cùng xã Tân Lâm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hiền đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM do bệnh lý, trước khi vụ án đưa ra xét xử.

Bị cáo Thái tại tòa. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng truy tố, trong khoảng thời gian từ 4/4/2020 đến 8/6/2020, Thái và Võ Hiền đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu T. SN 2008, tại nhà riêng của Thái và Hiền. Trong các lần thực hiện hành vi đồi bại này, Thái có đưa cho cháu T. 120 nghìn đồng.

Vụ việc bị bại lộ khi Thái và Hiền tiếp tục cùng nhau thực hiện thành vi phạm tội của mình lần thứ 3. Hồ sơ điều tra xác định, khoảng 10h30 ngày 8/6/2020, Hiền và Thái sau khi nhậu xong tại nhà Thái thì thấy cháu T. nên Thái gọi cháu T. vào nhà chơi.

Tại đây, Thái và Hiền tiếp tục rủ nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T.. Trong lúc Thái thực hiện hành vi giao cấu với cháu T., thì Hiền bực tức do chờ lâu nên đã đến báo cho 1 người dân.

Ngay sau đó, người dân này trình báo công an. Thái cùng Hiền bị công an bắt giam. Quá trình điều tra, bị can Hiền chết do bệnh lý, sau khi được đưa đi điều trị 1 ngày tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Tại tòa, bị cáo Thái bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX và khai làm nghề thợ hồ, thường xuyên uống rượu cùng Hiền. Sau đó, cả hai cùng rủ nhau xâm hại tình dục cháu T.

Khi được hỏi về động cơ thực hiện hành vi đồi bại, bị cáo Thái cúi mặt, im lặng. Khi được nói lời sau cùng, Thái tỏ ra "bất cần" khi trả lời "Không có gì để nói".

Đại điện bị hại là mẹ của cháu T. cho biết, bản thân chị và cha cháu T. đã ly dị được hơn 2 năm. Sau đó, chị đưa cháu T. về nhà ông bà ngoại ở, còn chị đi làm công nhân tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), 1 tháng về thăm con 2 lần.

“Bản thân tôi rất đau lòng khi vụ việc xảy ra, vì hoàn cảnh nên phải đi bươn chải làm ăn không gần gũi bên con. Bây giờ, chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ mong HĐXX xử lý Thái theo quy định pháp luật, chứ không cần bồi thường gì cả”, mẹ bị hại nói tại tòa.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thái 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

