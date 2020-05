Làm chuyện "động trời", hai thanh niên bật khóc ôm vợ con khi bị tuyên án tử

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 17:07 PM (GMT+7)

Chinh và Chỉnh đã bật khóc bên vợ và con sau khi tòa tuyên án tử hình.

Hình ảnh Chinh (áo xanh) và Chỉnh (áo đen) bật khóc bên vợ và con sau khi tòa tuyên án.

Ngày 11/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo gồm: Hạng A Chinh (SN 1996, trú huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, trú huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 24/10/2019, Chinh cùng Chỉnh trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại thôn Cây Chanh (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Khám xét trên xe ô tô BKS 29C - 341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng sau đó được giám định là hơn 10.571g heroin và 552,6g Methamphetamine) được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Tại cơ quan điều tra, Hạng A Chinh và Giàng Seo Chỉnh khai nhận cùng vận chuyển số ma túy trên cho một người Lào tên Khăm, từ Hương Sơn về TP Vinh (Nghệ An) để lấy 5.000 USD tiền công. Công an xác định, Hạng A Chinh đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã đặc biệt về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Sau khi nghe bản cáo trạng, Chỉnh và Chinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời, trở về bên vợ con. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng lười lao động, bất chấp pháp luật để kiếm tiền phi pháp. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn tiếp tay gieo rắc cái chết trắng cho những người khác. Sau khi xem xét mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo mức án tử hình.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-chuyen-34dong-troi34-hai-thanh-nien-bat-khoc-om-vo-con-khi-bi-tuyen-an-tu-...Nguồn: http://danviet.vn/lam-chuyen-34dong-troi34-hai-thanh-nien-bat-khoc-om-vo-con-khi-bi-tuyen-an-tu-50202011517813622.htm