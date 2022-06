Kinh hoàng nhóm đối tượng chở bao tải chai thuỷ tinh để đánh người đi đường

Ngoài việc đập phá xe máy, nhóm đối tượng còn chuẩn bị 23 vỏ chai thuỷ tinh và một số hung khí khác để đánh các thanh niên đi đường ở Hải Phòng.

Ngày 1/6, thông tin từ Tổ công tác HP 22 (Công an TP Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã tiếp nhận 25 đối tượng để xử lý việc thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 31/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác HP22 huyện An Lão phát hiện 25 đối tượng tại khu vực đường Trùng thuộc thôn Đoàn Dũng, xã Thái Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phải tập trung lực lượng, đồng thời phối hợp cùng Công an các xã Thái Sơn, Tân Dân, Mỹ Đức,…. tổ chức vây ráp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 bao dứa bên trong có 23 vỏ chai thủy tinh và một số hung khí khác.

Vỏ chai các đối tượng dùng để đánh người đi đường.

Theo các đối tượng khai nhận, số vỏ chai thủy tinh và hung khí trên dùng để đánh các thanh niên đi đường qua. Lập tức, Tổ công tác đã đưa 25 đối tượng về trụ sở Công an huyện An Lão để đấu tranh làm rõ. Thời điểm này, các đối tượng tiếp tục khai nhận trước đó đã đập phá xe máy của 3 thanh niên.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 30/5, tại khu vực đường Trùng, các đối tượng đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, huỷ hoại tài sản là xe máy của 3 thanh niên đi đường.

Đến tối ngày 31/5, khi nhóm đối tượng này tập trung để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đang xử lý theo quy định của pháp luật.

