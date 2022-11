Kiên Giang sẽ triệt phá hết tội phạm ở Phú Quốc trước Tết Nguyên đán

Ngày 5/11, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh này tập trung sớm giải quyết dứt điểm vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/10 vừa qua tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Đoàn Thiên Long được xác là kẻ trực tiếp nổ súng vào nhóm người khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng tại Phú Quốc vào trưa 27/10. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng thời đưa ra xét xử nghiêm các đối tượng, nhất là kẻ chủ mưu, cầm đầu băng nhóm tạo sự răn đe cho xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Phú Quốc trực tiếp họp các lực lượng vũ trang, xây dựng kế hoạch cụ thể, nhanh chóng triển khai kế hoạch cao điểm, phát động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục, trang bị máy soi chiếu, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào của người dân tại bến cảng, nhà ga.

Công an tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tạm trú tạm vắng và các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng điểm vui chơi giải trí. Tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Mục tiêu đề ra là từ nay đến Tết Nguyên đán 2023 phải triệt phá hết các đối tượng, băng nhóm tội phạm trên đảo Phú Quốc. Lập lại trật tự kỷ cương đem lại sự an toàn và bình yên cho người dân và khách du lịch đến đảo Phú Quốc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

Đại tá Diệp Văn Thể, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cũng cho biết thêm, hiện Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng ra đóng quân thường xuyên trên đảo Phú Quốc, để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Hiện công an đã lập danh sách được 5 băng nhóm tội phạm, đang cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Giao thông đã thông tin, đến thời điểm này, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 44 đối tượng trong vụ án nổ súng tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc khiến 2 người chết và 4 người bị thương nặng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

Trong 44 người đang bị cơ quan điều tra tạm giam, đã có 35 người bị khởi tố 2 tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng", 3 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Gây rối trật tự công cộng". Công an cũng tạm giữ 1 xe ô tô 16 chỗ do các đối tượng bỏ lại tại hiện trường.

Võ Văn Lương (tức Hai Lượng) - Kẻ cầm đầu trong vụ án.

Trong số 44 người bị bắt giữ có 4 người được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, trú tại ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, SN 1988, trú tại khu vực 4, An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, trú tại thôn Rúp Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Đặc biệt, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, trú tại phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) - đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Trong quá trình lấy lời khai, Đoàn Thiên Long khai nhận sau khi sát hại các nạn nhân đối tượng vứt súng vào bìa rừng rồi lẩn trốn. Tuy nhiên, Long chưa khai nguồn gốc xuất xứ của súng bắn đạn hoa cải dùng để sát hại các nạn nhân.

Theo thông tin từ công an, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm liên quan đến tranh chấp đất đai.

Nhóm thứ nhất gồm: Võ Văn Lương (SN 1987, tức Hai Lượng, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc); và Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, thường trú khóm 4, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc).

Nhóm thứ hai do Khúc Văn Đoài (SN 1983, thường trú tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) cầm đầu.

Vào khoảng 11h20 ngày 27/10, nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên 8 ô tô (loại bán tải 7 chỗ và 16 chỗ ngồi) đến thửa đất của Khúc Văn Đoài tại tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người chết tại chỗ. Đó là Phan Trọng Hải (SN 1998, thường trú xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, trú tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương); Nguyễn Anh Thư (SN 1996, trú tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/kien-giang-se-triet-pha-het-toi-pham-o-phu-quoc-truoc-tet-nguyen-dan...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/kien-giang-se-triet-pha-het-toi-pham-o-phu-quoc-truoc-tet-nguyen-dan-d571786.html