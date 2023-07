Kiểm tra quán karaoke ở Cần Thơ, phát hiện vụ mua bán người

Ngày 30/7, Công an TP. Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đồng Thị Bé Hai (37 tuổi); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Huệ Hiếu (34 tuổi), cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Riêng Nguyễn Hoàng Phong (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã bị công an bắt tạm giam trước đó trong một vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hồi tháng 3/2023, Phòng CSHS Công an TP. Cần Thơ phối hợp Công an huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra quán karaoke VT09 (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) phát hiện có 13 nhân viên phục vụ, trong đó có 4 nhân viên dưới 16 tuổi.

Bị can Đồng Thị Bé Hai và Trịnh Huệ Hiếu. Ảnh Công an cung cấp.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đủ cơ sở chứng minh các đối tượng đã có hành vi mua bán nạn nhân T.N.T. (ngụ tỉnh Trà Vinh) khi chưa đủ 16 tuổi.

Theo điều tra, tháng 7/2022, khi T. đang làm nhân viên quán karaoke ở huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), do mâu thuẫn với nhân viên trong quán nên T. nhờ Nguyễn Hoàng Phong tìm chỗ khác làm.

Bị can Phong giới thiệu T. cho Đồng Thị Bé Hai với điều kiện trả cho Phong 40 triệu đồng. Bị can Hai đồng ý và kêu Trịnh Huệ Hiếu từ Vĩnh Thạnh đến Tây Ninh giao 40 triệu cho Phong rồi đưa T. về quán karaoke VT09, ép làm việc để trả nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]