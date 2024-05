"Trùm" tài xỉu ở TP Sóc Trăng bị bắt

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Phạm Huỳnh Kha Sỉa (SN 1985, cầm đầu); Nguyễn Trường Vĩnh (SN 1977); Phạm Trang Hoàng Mỹ (SN 2005); Lý Minh Thắng (SN 1985) và Nguyễn Thị Bích Huyền (SN 1981, hiện đang bỏ trốn), cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng.

Đối tượng Sỉa (cầm đầu sòng tài xỉu).

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, gồm: Nguyễn Thanh Quân (SN 1988); Trần Thị Ngọc Nhụy (SN 1986 cùng trú tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Ngọc Cường (SN 1987); Nguyễn Văn Thơ (SN 1967); Nguyễn Thị Ngọc Thơ (SN 1982); Nguyễn Thị Huyền (SN 1979); Nguyễn Thị Xuyến (SN 1978 cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long); Đoàn Nhật Thiên Vương (SN 1994, ngụ Đồng Tháp); Nguyễn Văn My (SN 1975, ngụ Trà Vinh) và Nguyễn Thị Kim Lành (SN 1970, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu). Riêng đối tượng Lâm Văn Triều (SN 1982, ngụ tỉnh Trà Vinh) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng trong vụ án cùng tang vật.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tại nhà số 753 đường 30/4, phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), đối tượng Phạm Huỳnh Kha Sỉa thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu trong thời gian dài, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành, gây bức xúc trong dư luận.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an TP Sóc Trăng xây dựng phương án triệt phá sòng bạc quy mô này. Lúc 14h30 ngày 29/4, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an TP Sóc Trăng bất ngờ ập vào ngôi nhà trên, bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.

Khi phát hiện Công an, một số đối tượng chống trả, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát. Tại hiện trường Công an tỉnh Sóc Trăng bắt được 16 đối tượng có liên quan, tạm giữ 2 bộ tài xỉu, 19 bộ bài tây, 18 điện thoại di động, 9 xe mô tô, trên 350 triệu đồng cùng một số tang vật khác...

Cơ quan CSĐT Công an TP Sóc Trăng yêu cầu các đối tượng còn lại đến cơ quan Công an trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật...

Nguồn: [Link nguồn]