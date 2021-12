Khởi tố vụ án hai cháu nhỏ tử vong dưới hồ nước, bà nội mất tích

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 15:23 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án hai cháu nhỏ được phát hiện tử vong dưới hồ nước, bà nội mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”, liên quan đến vụ hai cháu bé bị đuối nước thương tâm xảy ra tại thôn Phú Lợi (xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Hai cháu nhỏ tử vong dưới hồ nước, bà nội mất tích. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/12, vợ chồng anh Thào Seo T. (SN 1995) và vợ chồng anh Thào Seo S. (SN 2000, em ruột anh T., cùng trú tại thôn Phú Lợi) đi làm rẫy nên để các cháu T.T.P.D (3 tuổi, con anh T.) và cháu T.T.D (3 tháng tuổi, con anh S.) ở nhà cho mẹ ruột là bà Vừ Thị Sáng (SN 1964) chăm sóc giúp.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. và anh S. đi làm về thì không thấy bà Sáng và hai cháu nhỏ nên đi tìm. Đến khoảng 12h30 phút, ngày 11/12, người dân tại thôn Phú Thịnh phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên hồ nước, cách nhà khoảng 2 km. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tổ chức tìm bà Sáng nhưng không tìm thấy.

Theo cơ quan công an, căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu đã thu thập, xác định hai cháu bé chết tại khu vực hồ nước là không thể do các cháu tự gây ra, có sự tác động từ bên ngoài. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 14/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát đi thông báo truy tìm bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, trú tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), nhưng đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào ngày 10/12, bố mẹ hai cháu nhỏ có công việc nên gửi bà nội trông coi giúp. Sau đó, bà nội có đưa hai cháu đi chơi nhưng đến chiều không thấy về nhà.

Lúc này, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, nghi có điều bất thường nên gia đình đã trình báo sự việc lên công an xã Đắk Nang hỗ trợ tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai cháu nhỏ tử vong ở hồ cá gần nhà. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bà nội của hai cháu.

