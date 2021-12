Công an truy tìm bà nội của 2 cháu tử vong bất thường dưới ao

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phát thông báo truy tìm đối tượng Vừ Thị Sáng, để phục vụ công tác điều tra vụ 2 cháu bé tử vong trên địa bàn.

Được biết, Vừ Thị Sáng là bà nội của 2 nạn nhân kể trên.

Theo nội dung thông báo truy tìm đối tượng, bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, dân tộc Mông) cùng chồng ở với 2 người con trai (2 nhà sát vách nhau) tại thôn Phú Lợi, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông.

Sáng 10/12, vợ chồng người con trai lớn đi hái cà phê thuê nên gửi cháu Thào Thị Phương D. (SN 2018) cho bà Sáng trông. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người con dâu thứ 2 cũng gửi cháu Thào Thị D. (SN 2021) cho bà Sáng trông để đi lấy củi.

Đối tượng Vừ Thị Sáng. Ảnh: công an

Hai tiếng sau, người con dâu thứ về nhà, không thấy bà Sáng và hai cháu. Người phụ nữ này nghĩ rằng mẹ chồng đưa 2 cháu đi chơi nên không đi tìm. Đến chiều, chồng bà Sáng và các con đi làm về nhưng không thấy 3 bà cháu nên đi tìm.

Trưa 11/12, một người phụ nữ ở thôn Phú Thịnh (xã Đắk Nang) phát hiện thi thể của 2 cháu bé dưới hồ nước nên trình báo chính quyền địa phương. Gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy bà Sáng đang ở đâu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án giết 2 cháu nhỏ nên phát thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn là bà Vừ Thị Sáng với đặc điểm nhận dạng là cao 1,55m, có nốt ruồi dưới trước đầu mắt phải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị công an các huyện, thành phố thông báo nhanh đến công an các xã, phường, thị trấn xác minh truy tìm đối tượng nêu trên; khi phát hiện đối tượng nghi vấn thì thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông qua đường dây nóng hoặc đồng chí Phạm Lê Ngọc Chinh qua số điện thoại 0968614848.

Trước đó, theo nguồn tin ban đầu, gần hiện trường phát hiện thi thể 2 cháu, người dân còn phát hiện sợi dây thừng.

