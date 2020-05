Khởi tố vụ án chém nhau khiến một người rớt cánh tay và tử vong

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 11:22 AM (GMT+7)

Cơ quan Công an Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra vụ đâm chém nhau khiến một người tử vong ở Quy Nhơn.

Hiện trường vụ đâm chém kinh hoàng

Sáng 18/5, nguồn tin của PV cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người", gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc đâm chém nhau gây náo loạn Quy Nhơn khiến một nam thanh niên bị chém đứt cánh tay rồi tử vong sau đó.

"Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, do chúng tôi đang điều tra và tính chất công việc nên chưa thể cung cấp chi tiết", một lãnh đạo Công an Bình Định cho biết.

Như đã đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Hiền và Phước "mập" đều bán cỏ Mỹ (loại cỏ gây ảo giác) cùng chung một con hẻm ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Do mâu thuẫn, những người trước đây mua cỏ Mỹ ở nhà Hiền không mua nữa mà vào nhà Phước "mập" mua. Lúc về nhóm mua cỏ Mỹ ở nhà Phước "mập" bị Hiền chặn đường đánh.

Nhóm mua cỏ Mỹ bị đánh sau đó đã kéo đến nhà chém Hiền nhập viện. Hiền điện cho em là Huỳnh Văn Hậu (tức Hậu "khùng") kể lại việc mình bị chém. Hậu kéo theo đàn em đi tìm nhóm mua cỏ Mỹ để trả thù.

Khoảng gần 0h sáng 16/5, hai nhóm gặp nhau và dùng hung khí lao vào đánh nhau trên đường Phan Bội Châu, đoạn trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn.

Trong lúc hỗn chiến, Lê Đức Độ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị chém rớt cánh tay giữa phố, nằm gục tại chỗ. Độ được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Cơ quan Công an tỉnh Bình Định đã xác định được hai nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến kinh hoàng trên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

