Khởi tố vụ án cán bộ công an đâm chết bí thư phường

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 14:30 PM (GMT+7)

Công an tiếp tục tạm giữ hình sự nghi can Vũ Thành Công để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 23-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan vụ ông Lê Bá Thuận (45 tuổi), ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, bị đâm chết.

Theo Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Vũ Thành Công (30 tuổi, ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Trước khi xảy ra vụ án, ông Công là cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 20-4, Vũ Thành Công đã đâm ông Lê Bá Thuận tại nhà của Công. “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án”- Thượng tá Cường thông tin.

Nguồn tin của PLO cho biết thêm khi thấy ông Thuận bị thương nặng, ông Công cùng vợ đã đưa nạn nhân đến cấp cứu tại BV Đa khoa Ninh Hòa. Sau đó, ông Công đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Công khai nguyên nhân đâm ông Thuận là do mâu thuẫn chuyện tình cảm, không kìm chế được trong lúc bực tức.

Trước đây ông Lê Bá Thuận giữ chức phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Đến cuối năm 2020, ông Thuận được điều động, luân chuyển về làm bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp.

