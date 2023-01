Khởi tố tội danh giết người kẻ tăng ga tông cảnh sát gãy chân

Chiều 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Nguyễn Minh Lâm (SN 2001, trú ở thôn Thế Hiên, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo Thượng tá Trần Thanh Tâm – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, trước đó vào khoảng 18h30’ chiều 15/1, Nguyễn Minh Lâm cùng hai người bạn là Nguyễn Minh Bằng (SN 2002), Nguyễn Đam Trường (SN 2001, cùng trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An) rủ nhau chơi đi bi da và uống cà phê tại quán bida – cà phê Kentbi ở khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Đến khoảng 22h đêm hôm đó, Lâm rời quán bida – cà phê Kentbi, điều khiển xe máy 78G1-474.82 ngược đường tỉnh lộ 641 từ thị trấn Chí Thạnh lên hướng tây để về nhà.

Nguyễn Minh Lâm khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Khi đến km 01+100 thuộc địa phận khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh thì nhìn thấy tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Tuy An do Thiếu tá Nguyễn Duy Quang điều hành thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông. Lo ngại bị kiểm tra hành chính vì chiếc xe máy đang sử dụng do bà Trần Thị Nho (SN 1975, trú ở khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đứng tên chủ sở hữu, nên Lâm cố tình vượt “chốt”.

Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng cầm gậy hướng dẫn giao thông phát tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Lâm không chỉ bất chấp, mà còn tăng tốc xe máy tông Đại úy Hùng bật về phía trước khoảng 10m trước khi ngã xuống mặt đường, chiếc xe máy cũng bị trượt ngã một đoạn khoảng 10m. Đại úy Hùng được đồng đội đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân phải và đa chấn thương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định hành vi của Nguyễn Minh Lâm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Giết người” được quy định tại khoản 1, Điều 123 BLHS nên khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội danh này.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-toi-danh-giet-nguoi-ke-tang-ga-tong-canh-sat-gay-chan-i681416/