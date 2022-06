Khởi tố thêm tội danh đối với đại gia Cường “cát”

Thứ Sáu, ngày 10/06/2022 22:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” trong quá trình điều tra các sai phạm của đại gia Cường “cát”.

Cơ quan công an thi hành lệnh tạm giam đại gia Cường “cát”.

Ngày 10/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (hay còn gọi Cường “cát”, SN 1974, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về tội “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng, thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên. Toàn bộ số tiền doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang đã xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.

Các tài liệu, chứng cứ thu giữ trong quá trình điều tra vụ án

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng trong tổng số hơn 19 tỷ đồng trốn thuế nói trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện Lệnh bắt bị can Ngô Phú Cường để tạm giam.

Hiện vụ án đang được Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, do đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

.

Nguồn: http://danviet.vn/khoi-to-them-toi-danh-doi-voi-dai-gia-cuong-cat-502022106221723792.htmNguồn: http://danviet.vn/khoi-to-them-toi-danh-doi-voi-dai-gia-cuong-cat-502022106221723792.htm