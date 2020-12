Khởi tố “Sơn Lập” và 7 đàn em phá rừng gỗ quý ở Trường Sơn

Thứ Bảy, ngày 12/12/2020 17:05 PM (GMT+7)

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Quý Sơn (còn gọi là Sơn Lập) cùng 7 đàn em để điều tra về hành vi phá rừng quy mô lớn ở khu vực Trường Sơn

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 bị can để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” - trong vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra tại khu vực rừng Trường Sơn.

Sơn Lập (trên cùng bên trái) cùng 7 đàn em trong vụ án phá rừng quy mô lớn ở Trường Sơn

8 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quý Sơn (còn gọi là Sơn Lập), Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu, Phạm Hữu Sơn, Hoàng Sơn, Hoàng Xuân Thủy và Nguyễn Chí Tuấn, tất cả đều trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Quý Sơn - chủ doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới - do Nguyễn Hải Long (vợ Sơn) làm giám đốc.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án,khỏi tố bị can đối với các đối tượng trong vụ án phá rừng quy mô lớn

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng là doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản tại tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Sơn Lập đã chỉ đạo nhóm đối tượng trên vào các Tiểu khu: 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 thuộc khu vực rừng Trường Sơn do Lâm trường Trường Sơn quản lý để khai thác trái phép nhiều loại gỗ quý hiếm như: lim, gõ…

Sau khi hạ sát gỗ, nhóm đối tượng chờ thời cơ thuận lợi kéo gỗ ra tập kết tại bãi khai thác cát của Sơn Lập (gần cầu Khe Liệt). Tại đây, nhóm người này cho gỗ lên các xe chở cát sạn và vận chuyển về xuôi sau khi phủ cát, sạn lên gỗ để qua mắt cơ quan chức năng.

Tang vật thu giữ là hàng chục mét khối gỗ quý hiếm các loại

Trong đêm 3-12, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp cùng với các đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đấu tranh phá án, bắt giữ 5 đối tượng; trong đó có Sơn Lập. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng.

Bước đầu, tang vật thu giữ hơn 30m3 gỗ quý hiếm; đáng chú ý có gần 3m3 gỗ tươi các đối tượng mới khai thác, bị bắt quả tang khi đang vận chuyển về xuôi và hàng chục m3 gỗ được cất giấu tại nơi ở của Sơn Lập.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-son-lap-va-7-dan-em-pha-rung-go-quy-o-truong-son-2020121215...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-son-lap-va-7-dan-em-pha-rung-go-quy-o-truong-son-2020121215514625.htm