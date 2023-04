Khởi tố người chồng chở thi thể vợ về quê nói dối là "bị tai nạn"

Ngày 3-4, nguồn tin PLO cho biết: Cơ quan điều tra khu vực 4 (Quân khu 4) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị Thuận (32 tuổi, ngụ xã Phú Lộc), vợ của Sơn.

VKS Quân sự Quân khu 4 đã đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Sơn.

Theo Công an huyện Can Lộc, Sơn không phải là quân nhân, nhưng vụ án xảy ra trong công trường ở địa bàn quân đội quản lý nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và nghi can Sơn sang Cơ quan điều tra hình sự của Quân khu 4.

Như PLO đã đưa tin, sáng 20-3, Sơn chở thi thể chị Thuận từ Quảng Trị về quê nhà ở xã Phú Lộc để lo hậu sự. Tại nhà vợ, Sơn khóc và báo với người thân là vợ bị tử vong do tai nạn lao động ở Quảng Trị và hối thúc gia đình sớm lo hậu sự cho vợ.

Tuy nhiên, người nhà chị Thuận kiểm tra và nghi ngờ là chị bị sát hại nên đã trình báo cơ quan Công an huyện Can Lộc. Ngay lập tức, Công an huyện Can Lộc phân công cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã làm rõ bà Thuận tử vong không phải do tai nạn lao động mà bị sát hại.

Sau đó, Sơn khai do mâu thuẫn bột phát, Sơn đã đánh vợ trọng thương rồi đưa vợ đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi biết vợ đã tử vong, Sơn đưa thi thể vợ về quê và nói dối với mọi người “vợ bị tai nạn lao động”.

