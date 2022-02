Nam thanh niên dùng clip "nóng" tống tiền người yêu cũ của bạn

Ngày 9/2, Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Hoài N. về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 18/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị T. (sinh năm 2005, trú tại huyện Yên Sơn) về việc chị bị người khác sử dụng tài khoản Facebook ảo đe dọa phát tán video nhạy cảm để chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian tháng 11/2021.

Đối tượng Tô Hoài N.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra, xác định đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chị T. chính là Tô Hoài N. (sinh năm 2002, trú tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang).

Kết quả điều tra ban đầu, Tô Hoài N. có bạn là H. (sinh năm 2003, trú tại huyện Yên Sơn). Thời gian trước đây, H. có quan hệ tình cảm với chị T. nhưng hiện tại đã chia tay.

Trong quá trình N. mượn điện thoại di động của H. để sử dụng thì phát hiện có lưu video H. và T. quan hệ tình dục nên đã chuyển video trên sang điện thoại của mình.

Nick Facebook đối tượng dùng để nhắn tin

Sau đó đối tượng N. sử dụng tài khoản Facebook ảo để nhắn tin với tài khoản Facebook của chị T. với nội dung bảo T. phải đưa tiền nếu không N. sẽ gửi nội dung video T. và H. quan hệ tình dục cho người khác.

Lo sợ video nhạy cảm bị đăng trên mạng xã hội Facebook, trong tháng 11/2021, chị T. đã nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho N. với tổng số tiền 2.000.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, N. tiếp tục dùng Facebook ảo nhắn tin yêu cầu T. phải đưa thêm 2.000.000 đồng nữa.

Tại cơ quan điều tra, Tô Hoài N. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

