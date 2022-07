Khởi tố kẻ đâm sau lưng phó công an xã ở Khánh Hòa

Thứ Năm, ngày 28/07/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đạt từ phía sau bất ngờ dùng dao nhọn tấn công Đại úy Hoàng Văn Yên khiến phó công xã tử vong rồi tẩu thoát.

Ngày 28-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ngụ xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) về hành vi giết người theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Hồ Minh Đạt bị khởi tố về tội giết người. Ảnh: CA

Đạt là nghi can đâm tử vong Đại úy Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, vào tối 9-7.

Theo cơ quan công an, ngày 25-6, Công an xã Khánh Thành tạm giữ xe máy không biển kiểm soát của bạn gái Hồ Minh Đạt (20 tuổi, ngụ xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) do vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Lúc 15 giờ ngày 9-7, Công an xã Khánh Thành phát hiện xe máy trên bị mất nên tổ chức tìm kiếm. Đến 18 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe máy trên tại nhà Đạt nên thu hồi, đưa về trụ sở.

Khi tổ công tác đang đưa phương tiện về thì Đạt từ phía sau bất ngờ dùng dao nhọn tấn công Đại úy Hoàng Văn Yên - tổ trưởng tổ công tác - rồi tẩu thoát.

Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Yên đã tử vong.

Sau gần 13 giờ truy xét, sáng 10-7 công an bắt giữ Đạt khi đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh.

Truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cho Đại úy Hoàng Văn Yên. Ảnh: CA

Ngày 13-7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao tặng tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cho Đại úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 10-7, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với sĩ quan Hoàng Văn Yên.

Nguồn: https://plo.vn/khoi-to-ke-dam-sau-lung-pho-cong-an-xa-o-khanh-hoa-post691281.htmlNguồn: https://plo.vn/khoi-to-ke-dam-sau-lung-pho-cong-an-xa-o-khanh-hoa-post691281.html