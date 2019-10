Khởi tố đường dây đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 09:09 AM (GMT+7)

Tại Nghệ An, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”, đồng thời khởi tố 4 bị can liên quan để điều tra.

Các nạn nhân trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” do Lê Duy Anh cầm đầu

Bốn đối tượng bị khởi tố và đang bị tạm giữ để điều tra gồm: Lê Duy Anh (40 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Trần Thị Thành (60 tuổi, trú quán tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An); Hồ Thị Hằng (54 tuổi, trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An) và Trần Thị Hà (45 tuổi, trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Theo xác minh ban đầu, từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2019, Lê Duy Anh cấu kết với các bị can tổ chức tuyển người lao động đi làm việc tại Úc. Các đối tượng đã nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Úc cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay chưa một lao động nào được xuất cảnh. Đối tượng Lê Duy Anh là Giám đốc Trung tâm đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là người cầm đầu.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo rộng rãi cho người dân được biết, để những ai từng nộp tiền và hồ sơ cho các bị can nêu trên để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Úc thì đến làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, hiện nay vụ án đang trong quá trình củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng.

Trong khi đó tại Hà Tĩnh, theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Công an Hà Tĩnh đang lấy thông tin của các gia đình trình báo có con mất tích khi sang Anh và điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đồng thời chỉ đạo công an các huyện chủ động nắm bắt các thông tin của một số gia đình trên địa bàn trình báo việc có người thân không liên lạc được tại Anh trong mấy ngày qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc tổ chức đưa người vượt biên trái phép thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. Theo nhận định của Công an Hà Tĩnh, nhiều trường hợp xuất cảnh ban đầu sang một số nước như Đức, Nga... theo con đường xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, khi sang các nước đó rồi họ lại trốn sang Anh.

“Việc lấy thông tin giúp công an có thêm căn cứ để tiến hành điều tra xem có dấu hiệu của tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép hay không. Nếu có thì sẽ khởi tố ngay”, Đại tá Nguyễn Tiến Nam nói.