Bị đánh khi đang nằm võng, thanh niên đâm chết 2 người

Khu vực xảy ra án mạng khiến 2 người tử vong

Sáng 20/4, Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2 xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành).

Thông tin ban đầu, tối 19/4, sau cuộc nhậu Hùng trở về nhà ở ấp Xuân Hòa 2 thì xảy ra mâu thuẫn với chị T.L. (33 tuổi, sống như vợ chồng với Hùng). Sau đó, chị T.L rời khỏi nhà.

Khoảng 1 tiếng sau, khi Hùng đang nằm võng ở nhà thì L.H.V (27 tuổi, em ruột của T.L) cùng bạn N.H.N (24 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) xuất hiện, lao vào đánh Hùng.

Bị tấn công, Hùng lấy con dao đâm V và N nhiều nhát khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Hùng bị bắt giữ ngay sau đó. Do bị thương ở vùng đầu nên đối tượng được chuyển đi bệnh viện điều trị dưới sự giám sát của công an.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

