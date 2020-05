Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu thượng uý CSGT

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 09:32 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu thượng uý CSGT và 6 người khác để điều tra hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, ngày 21/5/2020, tại một căn hộ biệt thự ở FLC Sầm Sơn (phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện, bắt quả tang 16 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng Văn Đông và tang vật

Quá trình điều tra, đến ngày 26/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bị can 4 tháng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 7 bị can, gồm: Hoàng Văn Đông (SN 1983, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa); Phạm Văn Mạnh (SN 1986, trú tại xã Đông Tân, TP Thanh Hóa); Lê Huy Linh (SN 1986, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa); Nguyễn Tất Thắng (SN 1986, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa); Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1990, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa); Trương Quốc Đạt (SN 1996, trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa); Văn Đình Cường (SN 1992, trú tại khu phố Trung Mới, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn).

Trong số các đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng ma tuý có thượng uý CSGT Nguyễn Tất Thắng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Tất Thắng. Thắng là 1 trong 7 người bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

