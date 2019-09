Kết luận ông trùm Văn Kính Dương thu lợi 3,6 tỉ đồng: Nhiều đối tượng thoát tội?

Thứ Năm, ngày 05/09/2019 11:00 AM (GMT+7)

Công an TP HCM đã điều tra bổ sung ông trùm Văn Kính Dương bán 18 kg thuốc lắc thu lợi 3,6 tỉ đồng, chia cho đàn em gần 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều đối tượng liên quan vẫn chưa sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Văn Kính Dương (SN 1980), Lê Văn Mang (SN 1987), Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1984) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy". Riêng Văn Kính Dương còn bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn khỏi nơi giam".

Tội này chưa xong đã phạm tội khác

Theo Công an TP HCM, năm 2008, Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về hành vi cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án, Dương lén lút tàng trữ trái phép ma túy nên lãnh thêm 7 năm tù. Khoảng 21 giờ ngày 13-6-2010, cán bộ quản giáo trại giam bắt quả tang Dương có hành vi trốn khỏi nơi giam. Sau đó, hồ sơ và đối tượng được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) thụ lý. Dương bị giam giữ tại buồng giam số 4, trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa để chờ truy tố, xét xử. Ngày 3-11-2010, Dương cùng một số phạm nhân khác đã trốn trại.

Trong thời gian trốn khỏi nơi giam giữ, Dương thực hiện hành vi mua bán ma túy. Cụ thể, tháng 3-2012, Dương mua ma túy đá của Hoàng Phương Lam bán kiếm lời. Đường dây ma túy này bị triệt phá, Dương lang bạt khắp nơi và vào TP HCM làm giả chứng minh nhân dân rút 380 triệu đồng của người tình Nguyễn Thị Phúc, dùng số tiền này tiếp tục mua bán ma túy.

Để qua mặt công an, Dương tiếp tục làm giả chứng minh nhân dân và lấy tên Trần Ngọc Hiếu (SN 1980), thuê căn hộ cao cấp, biệt lập, với giá 65 triệu đồng/tháng để sản xuất, mua bán trái phép ma túy.

“Ông trùm” Văn Kính Dương tại phiên xử sơ thẩm lần 1

Giữa năm 2016, Dương quen một đối tượng tên Tom và được người này cung cấp nguyên liệu, hóa chất, công thức sản xuất ma túy. Hai bên thỏa thuận, khi ma túy thành phẩm thì sẽ chia theo tỉ lệ Dương 3 phần, Tom 7 phần. Trong lúc sản xuất ma túy, Dương và đồng bọn làm cháy một biệt thự ở quận 7, phải đền tiền và chuyển cơ sở ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi dời về vùng núi ở tỉnh Đồng Nai.

Theo kết luận mới nhất của Công an TP HCM, Dương cùng đồng bọn đã sản xuất 124 kg ma túy nguyên chất. Theo thỏa thuận, Dương được hưởng 40 kg ma túy nên lấy số ma túy này đem trộn với hóa chất thu được 120 kg ma túy tổng hợp (gần 490.000 viên thuốc lắc), Dương đem 72.000 viên thuốc lắc (khoảng 18 kg) bán, thu lợi 3,6 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương, công an thu giữ 102 kg ma túy, 10.000 USD cùng số tiền 2,6 tỉ đồng. Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định Dương trả công cho đồng bọn khoảng 1,5 tỉ đồng.

Chưa đủ căn cứ xử lý?

Trước đó, xử sơ thẩm lần 1, TAND TP HCM đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ hành vi che giấu tội phạm của ông Văn Trọng Thái, cha của Dương.

Theo Công an TP HCM, tháng 11-2010, sau khi Dương trốn khỏi nơi giam giữ, Công an tỉnh Thanh Hóa đến gặp ông Thái thông báo và yêu cầu gia đình vận động Dương ra trình diện. Đến tháng 5-2012, Bộ Công an khởi tố Dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ra quyết định truy nã nhưng tại địa phương không có thông tin truy nã Dương. Vì vậy, ông Thái và gia đình không biết Bộ Công an có quyết định truy nã đặc biệt đối với Dương. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM không có căn cứ để xử lý ông Thái về hành vi che giấu tội phạm.

Về việc xác định lại tội danh của Vũ Hoàng Anh Ngọc, theo kết luận bổ sung của Công an TP HCM, tại tòa, Ngọc khai biết Dương mua bán ma túy nhưng đây chỉ là lời khai nghi vấn duy nhất của Ngọc đối với Dương, còn trong suốt quá trình điều tra, Ngọc không khai nhận việc biết Dương mua bán ma túy. Lời khai tại cơ quan CSĐT thể hiện Ngọc biết gói ma túy của Nguyễn Thu Huyền để tại chung cư của Ngọc, sau đó chở Huyền đi cất giấu. Vì vậy, chỉ đủ căn cứ khởi tố Ngọc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1969, biệt hiệu "Bà U"), dù Dương thừa nhận đã bán cho Hằng tổng cộng 72.000 viên thuốc lắc, thu lợi 3,6 tỉ đồng, hồ sơ còn thể hiện Hằng là đối tượng mua bán ma túy đang bị Công an TP Hà Nội theo dõi. Năm 2016, Hằng đặt mua của Dương mỗi lần từ 1-10 thùng (khoảng 500 viên/thùng) và yêu cầu đàn em đến nhận hàng. Lưu Hương Giang và Nguyễn Thu Huyền từng giao thuốc lắc cũng như nhận tiền trong các vụ làm ăn của Dương, Hằng. Một đối tượng khác là Nguyễn Kỳ Anh, được Dương dung nạp, tham gia sản xuất ma túy tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP HCM. Sau đó, Kỳ Anh ra Hà Nội, hướng dẫn từ xa cho Lê Văn Mang phương pháp trộn bột và dập viên thuốc lắc. Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị phê chuẩn khởi tố tạm giam đối với Kỳ Anh về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy và Hằng mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, đến nay, Hằng và Kỳ Anh vẫn chưa bị xử lý.