Kết cục của những gã “họ Sở"

Gã Sở Khanh có nickname "TuanKiet"

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Anh San (sinh năm 1979, thường trú tại xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội). Dù đã có vợ con, trong một thời gian dài San đã khiến cho hàng chục phụ nữ mắc lưới tình, cung phụng gã từ A đến Z; thậm chí còn bị gã chiếm đoạt rất nhiều tiền. Bị nhiều chị em tố cáo, gã "lặn một hơi" không sủi tăm khiến các bị hại đều rất bức xúc. Nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng San vẫn sa lưới pháp luật vào những ngày đầu tháng 6 vừa qua.

Hai trong nhiều phụ nữ bị San lừa đảo

Có thể nói dù chỉ có "nhan sắc" vào loại thường thường bậc trung, song đối tượng lại có khả năng đóng kịch vào hạng thượng thừa, cùng cái lưỡi dẻo quẹo. Không có công ăn việc làm ổn định, San thường xuyên vào các trang mạng hẹn hò để chinh phục chị em phụ nữ. Với "năng khiếu" trời ban, đối tượng đã làm quen, bày đặt quan hệ yêu đương với hàng chục phụ nữ. Với mỗi người gã giở màn kịch khác nhau, song tựu chung là đều để "ali moi moi" tiền của những ai si tình, tốt bụng.

Chị Phạm Thị O. (trú tại Hà Nội) kể lại cú lừa “kinh điển” của San đối với chị. Mấy năm trước qua một trang web hẹn hò, chị O. được nickname "TuanKiet" (sau này chị mới biết là San) nhảy vào làm quen, mời đi uống nước. Đối tượng giới thiệu là đang độc thân, có công việc ổn định, gia đình cơ bản... và muốn tìm bạn gái để tiến đến hôn nhân. Dù vẫn còn trẻ, song chị O. thường bị bố mẹ giục giã lấy chồng nên đã nhận lời gặp gỡ với đối tượng.

Lần đầu hẹn hò, San để lại ấn tượng khá tốt với chị O. bởi vẻ ga lăng, biết điều của hắn. Những lần tiếp theo, chị O. dần dần bị gã chinh phục. San "chém gió" rằng nhà mình ở quận Tây Hồ (Hà Nội), bố mẹ là cán bộ về hưu, các anh chị em đều có công ăn việc làm, thậm chí có địa vị trong xã hội. Gã cũng không quên khoe khoang rằng do nỗ lực của bản thân mà có cuộc sống ổn định, không phụ thuộc vào ai, lại có công ty riêng... Dù vậy, San vẫn luôn cảm thấy mặc cảm, vì gã chỉ là... con nuôi của gia đình. Còn bố mẹ đẻ của San ở tít trong Thanh Hóa.

Khi nghe San kể như vậy, chị O. ít nhiều cảm thấy thương cảm, dần dà xiêu lòng chấp nhận quan hệ tình cảm với gã. Chưa hết, San thi thoảng còn đưa chị đi ăn uống, gặp gỡ với một số bạn bè của gã, đều là những "doanh nhân" thành đạt, thể hiện mình có nhiều mối quan hệ trong xã hội...

Tống Anh San - kẻ bị hàng chục nạn nhân tố cáo lừa tình, lừa tiền

Khi đã khiến cho bị hại "say đứ đừ" rồi, San bắt đầu diễn tiếp màn chót của vở kịch. Đó là một cái bẫy hết sức tinh vi, mà khiến cho các chị em đã mắc lưới tình thì khó mà qua được ải. Sau những giây phút mặn nồng, S. mới tâm sự với chị O. rằng gã có một lô hàng có giá trị rất lớn được nhập khẩu từ nước ngoài về song lại đang bị trục trặc về khoản giấy tờ. Tất cả hàng hóa đều đã được đối tác đặt mua hết, thậm chí khách còn cọc trước để chờ lấy hàng. Tuy nhiên, không hiểu sao lô hàng lại bị cơ quan chức năng tạm giữ. Gã cũng phân bua đã dốc toàn bộ tiền và tài sản, cầm cố nhà cửa xe cộ cho bên vay nặng lãi để nhập lô hàng này. Hiện tại cần tiền gấp để lấy hàng ra. Nếu xong đợt này sẽ còn dư tiền để mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"...

Nghe người tình nói thế, chị O. đã vét hết số tiền tiết kiệm, rồi còn vay mượn thêm bạn bè người thân để đưa cho San, với hy vọng trồng cây sẽ sớm được hái quả. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi đã giúp đỡ người tình, thì đổi lại mối quan hệ dần dà trở nên nhạt nhẽo. Cuối cùng thì San biến mất không nói một lời với chị O. Dĩ nhiên, số tiền chị O. đã đưa cho gã cũng mất tăm tích. Nhiều lần chị gọi điện nhắn tin đòi, thì đều chỉ nhận được những lời hứa hẹn hão huyền.

Sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của San, chị O. vào website hẹn hò kia và tìm được đến 6 chị em "đồng cảnh ngộ". Họ đã gặp nhau để chia sẻ thông tin, đồng thời làm đơn tố cáo San lên cơ quan Công an. Trong số các bị hại này, có phụ nữ hoàn cảnh rất đáng thương, song gã cũng không tha. Đó là trường hợp chị P.T.L. (sinh năm 1986, quê ở Đắk Lắk).

Trần Quốc Thái chuyên giả danh Công an để lừa đảo phụ nữ

Mấy năm trước qua trang web hẹn hò, Tống Anh San chủ động nhắn tin cho chị L. giới thiệu mình có nhà tại Hà Nội, đang công tác trong ngành điện lực, là trẻ mồ côi, đang rất muốn lập gia đình... Đồng cảm với hai chữ “mồ côi”, lại được hứa hẹn sẽ tiến tới hôn nhân, chị L. nhanh chóng nhận lời.

Sau những lần mặn nồng bên nhau, San vẽ ra câu chuyện có một lô hàng nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ đồng đang bị hải quan tạm giữ, rất cần tiền để giải quyết. Không chút đắn đo, chị L. dùng hết số tiền tích cóp trong gần 20 năm đưa cho San. “Tiền này tôi định mua một căn chung cư để hai mẹ con có nơi ăn ở nhưng từ khi gặp anh ta tôi không hiểu vì sao gã nói gì tôi cũng tin” - chị L. kể lại.

Chị em phụ nữ nên cảnh giác khi hẹn hò, tìm chồng qua mạng

Vốn là mẹ đơn thân, chị L. dắt đứa con gái nhỏ từ Tây Nguyên ra Hà Nội, bươn chải bằng nghề buôn bán trái cây. Khó khăn nơi xứ người khiến chị luôn mong muốn tìm được một bờ vai nương tựa. Chị L. đã tìm đến một trang mạng xã hội chuyên về kết bạn khác giới. Chẳng ngờ gặp ngay phải kẻ Sở Khanh. Ngoài tiền mặt lên đến gần 1 tỷ đồng, chị L. đã đưa cho San thì còn rất nhiều lần gã đề nghị chị mua sắm hiện vật để đi “biếu sếp”, từ quả bưởi, sầu riêng cho đến con gà. Thậm chí, chị phải vay 350 triệu đồng với lãi suất cao để giúp người yêu. Khi phát hiện mình bị lừa dối, chị đang mang thai với San. “Tôi rất sốc và vô cùng tuyệt vọng, đã nghĩ tới chuyện ôm con gái cùng tự tử. Bị phụ bạc, một đống nợ treo trên đầu, biết đến khi nào mới có thể lấy lại... - chị L. cay đắng thốt lên.

Theo một chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, sau khi nhận được đơn tố cáo, Cơ quan Công an đã tổ chức xác minh, mời đối tượng lên làm việc. Tuy nhiên, San đã bỏ trốn khỏi địa phương, cho đến năm 2022 thì gã mới lại xuất hiện tại Thanh Oai. Đầu tháng 6/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng, và tổ chức bắt giữ. Qua điều tra ban đầu xác định San đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 2,5 tỷ đồng của 7 phụ nữ. Ngoài ra, danh sách nạn nhân của San vẫn còn dài.

Bộ mặt thật của gã “Thượng úy” rởm

Nếu như Tống Anh San chuyên giở màn kịch hẹn hò yêu đương để lừa dối nhiều chị em phụ nữ nhằm chiếm đoạt tài sản thì Trần Quốc Thái (sinh năm 1992, thường trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) lại chuyên giả danh cán bộ Công an để lừa tình, lừa tiền của phái yếu.

Qua mạng xã hội Zalo, chị N.T.L. (sinh năm 1989 là công nhân tại tỉnh Bình Dương) quen với anh "Thượng úy” Trần Quốc Thái. Gã giới thiệu là Phó đội trưởng, Công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an. Trong các bức ảnh gửi cho người yêu, Thái luôn mặc bộ cảnh phục rất oách tại nơi làm việc. Dù chỉ qua mạng Internet song chị L. cũng "chết đứ đừ".

Trang web “ehenho” là nơi các nạn nhân quen đối tượng San

Sau thời gian yêu qua mạng, thì cuối cùng hai bên cũng gặp nhau. Thái vẫn vận nguyên bộ quần áo công an, đưa người yêu đi chơi tại nhiều địa điểm sang chảnh. Chị L. không hề biết rằng Thái từng có tiền án 6 năm, 6 tháng tù giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dịp Tết, gã Sở Khanh còn cả gan về nhà “bố mẹ vợ” tương lai (tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cùng với bộ cảnh phục gọn gàng, sáng bóng. Cả nhà chị L. rất vui mừng, tin tưởng vì con gái tìm được “rể quý” nên mổ lợn mời họ hàng thân thích đến chung vui. Tuy nhiên, nhân lúc cả nhà đi vắng, Thái đã nhanh tay trộm mất 35 triệu đồng của bà P. (mẹ đẻ chị L.) rồi biến mất. Khi bị phát hiện, Thái bảo mượn tạm để xử lý công việc quan trọng, khi về sẽ trả gấp đôi.

Mấy hôm sau Thái mua rất nhiều quà cáp gồm nhẫn vàng, dây chuyền vàng (thực ra là vàng giả)... tặng bà P. và gia đình nhà “vợ tương lai”. Thực chất gã muốn tạo lòng tin nhằm hỏi mượn số tiền 200 triệu đồng của con trai bà P. đang là lao động bên nước ngoài vừa gửi về. Thái còn hứa, sau khi xong việc sẽ mua tặng mỗi người trong gia đình một chiếc xe máy và xây lại căn nhà cho gia đình. Nghi ngờ chàng “rể hờ” nên bà P. đã trình báo lên cơ quan Công an để làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Quốc Thái khi gã chưa kịp lẩn trốn. Khám xét phòng nghỉ mà Thái thuê tại TP Thanh Hóa, Cơ quan điều tra thu giữ một bộ cảnh phục với đầy đủ quân hàm, biển tên và nhiều tang vật có giá trị chứng minh tội phạm khác.

Làm việc với cơ quan Công an, Thái khai nhận: Bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và làm quen với những cô gái nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm tạo niềm tin cho các bị hại, Thái lên mạng Internet đặt mua trang phục giả của ngành Công an rồi giả danh cán bộ Công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thái đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt 3 xe máy, hơn 130 triệu đồng và 3 điện thoại di động của hàng loạt phụ nữ và người thân của họ ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đắk Lắk...

Cũng theo chỉ huy Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, các vụ việc trên thêm một lời cảnh báo cho chị em phụ nữ có ý định làm quen, kết bạn, xây dựng gia đình qua mạng Internet. Trước khi có mối quan hệ sâu sắc hơn thì cần phải tìm hiểu kỹ về nhân thân, gia cảnh của đối phương. Việc vay mượn tiền nong, tài sản cũng cần phải cẩn trọng, để không “cúng” tiền cho những kẻ bất lương và tự biến mình thành con nợ...

