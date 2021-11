Kế hoạch tàn độc của gã trai nghe lỏm được câu chuyện "tế nhị" từ gia đình hàng xóm

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trong lúc ngồi chơi tại gia đình nạn nhân, kẻ thủ ác đã nghe lỏm được câu chuyện tiền nong. Sau khi trở về nhà, đối tượng lên kế hoạch giết người với mục đích cướp tài sản.

Mất tích bí ẩn

Trong kí ức của nhiều người dân khu 8 (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), đêm 19/11/2009 là một đêm ám ảnh, mất ngủ. Một ngày bi kịch đối với gia đình anh Trần Văn Mộc (SN 1962, trú tại địa chỉ trên).

Theo đó, chập choạng tối 19/11, anh Mộc cùng con trai đi làm đồng về thì thấy nhà cửa tối đen như mực, không gian im ắng tới mức lạ thường. Bình thường tầm này, chị Lê Thị Lan (SN 1963, vợ anh Mộc) hay ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn cơm tối. Sau nhiều tiếng gọi, không thấy vợ hồi âm, anh Mộc đi một vòng quanh nhà kiểm tra thì trông thấy ruột nồi cơm điện để trước cửa nhà tắm, bên trong có gạo và một chút nước. Tiến lại khu vực chuồng gà, anh Mộc phát hiện đường dây điện của gia đình đã bị ai đó giật đứt, vứt chỏng chơ. Đặc biệt, trong ánh đèn pin lờ mờ, người đàn ông này nhìn thấy một vài vết máu vương vãi ở nền giếng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bố con Mộc đã gọi hàng xóm nhờ hỗ trợ tìm kiếm chị Lan, đồng thời cấp báo vụ việc tới cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Phú Thọ đã phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Tại nhà anh Mộc, trong đêm, cơ quan công an lần theo những vết máu còn sót lại dẫn tới giếng nước được đậy kín bằng 2 tấm bê tông chắc chắn. Khi nắp giếng được mở ra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện bên dưới có một thi thể nổi lập lờ. Khi thi thể được đưa lên bờ, anh Mộc và gia đình đau đớn nhận ra đó chính là chị Lê Thị Lan.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan nhận định, nạn nhân bị hung thủ dùng vật tày cứng tấn công dẫn tới vỡ hộp sọ, sau đó ném xác xuống giếng để phi tang. Mở rộng hiện trường, công an phát hiện một đoạn cây bạch đàn có dính máu, vứt cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân chừng gần 30m.

Giải mã tội ác

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Lập tức hàng trăm đối tượng thuộc diện tình nghi được công an đưa vào "tầm ngắm" để sàng lọc.

Điều đáng nói, chị Lan là người hiền lành, chưa từng xảy ra xích mích, mâu thuẫn với ai nên khả năng đây là vụ giết người để trả thù rất khó có thể xảy ra.

Theo thông tin từ phía anh Mộc cung cấp, trưa 19/11, gia đình có người cháu họ tên Tuyên (quê ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đến chơi. Trong bữa cơm, Tuyên có hỏi vay anh Mộc tiền. Thời điểm đó, một người hàng xóm nhà anh Mộc tên là Lê Trung Sơn (SN 1987) cũng có mặt và nghe được câu chuyện.

Từ manh mối quan trọng này, công an đã triệu tập tập Tuyên và Sơn để lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Sơn và Tuyên đều khẳng định trưa 19/11 đã đến nhà anh Mộc chơi, nhưng sau đó ra về và không hề hay biết việc chị Lan bị giết hại.

Với quyết tâm sớm đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, phân tích, làm rõ tất cả các dấu vết thu thập được tại hiện trường.

Tới ngày 21/11, công an bất ngờ phát hiện tại đống củi tại nhà ông Lê Quang Minh (bố đẻ đối tượng Sơn) có đoạn cây bạch đàn khớp với đoạn dính máu tại hiện trường.

Chân dung đối tượng Lê Trung Sơn. Ảnh: TL

Trước bằng chứng khó thể chối cãi, tại CQĐT, Lê Trung Sơn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Sơn khai nhận, do là hàng xóm gần nhà nên đối tượng thường lui tới nhà anh Mộc để chơi nên nắm rõ lịch sinh hoạt của nhà anh Mộc. Trưa 19/11, nghe được câu chuyện tiền nong giữa Tuyền và anh Mộc nên Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghĩ là làm, chiều cùng ngày, Sơn cầm theo đoạn cây bạch đàn từ nhà và đi bộ sang nhà hàng xóm. Lúc này chỉ có một mình chị Lan ở nhà. Tại đây, sau một hồi giả vờ trò chuyện, hỏi han, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Sơn đã dùng viên gạch xỉ đập mạnh vào đầu chị Lan. Thấy nạn nhân vẫn tỉnh và định hô hoán, Sơn tiếp tục dùng đoạn cây bạch đàn đè lên cổ chị Lan và túm đầu chị đập mạnh xuống nền giếng tới chết. Sau đó, tên sát nhân mở nắp giếng, vứt xác chị Lan xuống rồi đậy nắp lại. Gây án xong, Sơn đi xuống khu chuồng trại chăn nuôi, giật đứt bóng điện nhằm tránh bị phát hiện rồi vào nhà chị Lan lục soát tìm tiền.

Sau khi lật tìm nhiều ngóc ngách trong nhà không thu được kết quả, sợ bố con anh Mộc trở về nhà phát hiện, Sơn đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiều cùng ngày, Sơn giúp bố bốc xếp đồ đạc và xin 20 ngàn đồng để sang nhà vợ sắp cưới chơi. Không lâu sau khi giết người, Sơn đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Thông tin Sơn chính là kẻ đã xuống tay giết hại chị Lan một cách tàn độc, khiến người thân và dư luận địa phương thời điểm đó vô cùng bàng hoàng, sửng sốt.

Với tội ác man rợ đã gây ra, tại phiên sơ thẩm năm 2010, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt bị cáo Lê Trung Sơn án tử hình về tội "Giết người".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/giai-ma-toi-ac-cua-ga-hang-xom-trong-vu-an-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-giau-t...Nguồn: https://giadinh.net.vn/giai-ma-toi-ac-cua-ga-hang-xom-trong-vu-an-nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-giau-thi-the-duoi-gieng-nuoc-172211124172639556.htm