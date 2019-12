Kẻ hiếp dâm cháu bé ở vườn chuối tại Chương Mỹ tiếp tục phải hầu toà

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 16:00 PM (GMT+7)

Nguyễn Trọng Trình – kẻ đã hiếp dâm cháu bé tại vườn chuối ở Chương Mỹ (TP.Hà Nội) sắp phải hầu toà phúc thẩm. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên Trình án chung thân cho hành vi gây phẫn nộ trong dư luận của mình.

Tin pháp luật Sự kiện:

Ngày 14/12, thông tin của Dân Việt, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, Hoà Chính, Chương Mỹ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vào ngày 10/9, Trình đã bị toà án nhân dân TP.Hà Nội tuyên án chung thân sau 1 ngày xử kín.

Nạn nhân của Trình là cháu Vũ Như Q (SN 2009, Chương Mỹ). Vụ án của Trình trước đó đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều cả về phía làm việc của cơ quan điều tra cũng như hành vi gây bức xúc của bị cáo này.

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của cả bị cáo và người bị hại.

Dự kiến, phiên toà sẽ được mở vào 8 giờ ngày 25/12/2019, vụ án được xét xử công khai.

Phiên phúc thẩm sẽ có sự điều thành của thẩm phán, chủ toạ phiên toà Nguyễn Phương Hạnh. Trong phiên phúc thẩm, 2 luật sư của Văn phòng luật sư Kết Nối là Nguyễn Ngọc Hùng và Đặng Thị Vân Thịnh tiếp tục đồng hành với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Cả Nguyễn Trọng Trình và người bị hại kháng cáo sau bản án chung thân của Trình ở phiên sơ thẩm.

Về diễn biến vụ việc, trưa 24/2/2019, chị N.T.H (37 tuổi) trú tại huyện Chương Mỹ nhận được cuộc điện thoại từ chồng là anh V bảo chị đi đón con gái (10 tuổi) đang đi lạc ở ngoài đường.

Khi gặp được con, chị H phát hiện trên mặt và quần áo của cháu bé dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc. Qua kiểm tra, chị H thấy trên cổ con gái có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục.

Nghi con gái mình bị người lạ xâm hại tình dục, chị H đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nghi can gây án bước đầu được xác định là Nguyễn Trọng Trình, và đối tượng này đã bị Công an huyện Chương Mỹ tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Theo cơ quan điều tra, Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4/2013, Trình được ra tù, trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương.

Đến ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Trọng Trình thời điểm trước khi gây án với cháu Q.

Chiều 18/3, ngay sau khi nghe báo cáo kết quả ban đầu vụ án xâm hại bé gái xảy ra ở huyện Chương Mỹ, Giám đốc Công an TP.Hà Nội và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo CQĐT Công an thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ án từ CQĐT Công an huyện Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Theo đó, xem xét xử lý đối tượng với tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 - BLHS năm 2015.

Đến chiều 19/3, CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Trình. Cũng trong ngày này, hồ sơ vụ án cùng bị can đã được CQĐT Công an TP.Hà Nội tiếp nhận thụ lý điều tra.

Chiều 22/3, CQĐT Công an TP.Hà Nội đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị can Nguyễn Trọng Trình.

Trong vụ án này, nhà chức trách cũng đã có hình thức xử lý đối với một số cán bộ trong cơ quan tố tụng liên quan đến việc điều tra vụ án.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/ke-hiep-dam-chau-be-o-vuon-chuoi-tai-chuong-my-tiep-tuc-phai-hau-toa...Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/ke-hiep-dam-chau-be-o-vuon-chuoi-tai-chuong-my-tiep-tuc-phai-hau-toa-1041284.html