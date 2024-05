Công an TP HCM phát lệnh truy nã ông Phạm Bá Anh

Ngày 1-5, Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định truy nã Phạm Bá Anh (SN 1963) về tội "Trốn thuế".

Hiện nay, Công an TP HCM đang điều tra vụ án "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và xác định từ năm 2018 đến 2021, ông Phạm Bá Anh đã mua 19 tờ hóa đơn tổng trị giá gần 14 tỉ đồng.

Ông Phạm Bá Anh giao dịch thông qua bà Nguyễn Thị Thu Hiếu và qua một số công ty. Các công ty này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập, quản lý và bán cho Công ty Gỗ Bá Anh do ông Phạm Bá Anh làm giám đốc.

Ông Phạm Bá Anh bị Công an TP HCM truy nã

Hành vi của ông Phạm Bá Anh đã cấu thành tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Tháng 3-2024, Công an TP HCM ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Bá Anh về tội "Trốn thuế". Quyết định, lệnh đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt nhưng bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó Công an TP HCM ra Quyết định truy nã ông Phạm Bá Anh.

Công an TP HCM thông báo người dân phát hiện tố giác, truy bắt kẻ bị truy nã và báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Công an TP HCM, địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM. Đồng thời, Công an TP HCM yêu cầu ông Phạm Bá Anh ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

