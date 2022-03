Kẻ dùng dao chọc tiết lợn uy hiếp nhân viên Circle K cướp tiền giữa đêm đã bị bắt

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi vào cửa hàng tiện ích Circle K, Thường dùng dao đe doạ, uy hiếp nhận viên bán hàng, cướp được 1 triệu đồng.

Ngày 14-3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Thường (SN 1990, trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), đối tượng dùng dao đe dọa cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Circle K.

Đây là kết quả của chuyên án truy xét, kiên trì đấu tranh liên tục trong 10 ngày đêm của lực lượng CSHS CAQ Hà Đông cùng Đội Trọng án - Phòng CSHS CATP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP và chỉ huy CAQ Hà Đông, Phòng CSHS...

Trước đó, ngày 2-3-2022, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của đại diện cửa hàng Circle K, số 15 LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, về việc khoảng 2h45 cùng ngày, nhân viên bán hàng của cửa hàng bị kẻ gian dùng dao, loại chọc tiết lợn đe doạ, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Thường bị bắt sau 10 ngày gây án manh động

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAQ Hà Đông đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đề nghị sự phối hợp của các phòng chức năng, xác lập chuyên án với quyết tâm trong thời gian sớm nhất bắt bằng đường đối tượng gây án.

"Đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, ngang nhiên vào cửa hàng tiện ích trong khu đô thị đông dân cư sử dụng hung khí uy hiếp nhân viên bán hàng để cướp tài sản. Ngay sau khi vụ án xảy ra, chỉ huy CAQ và Phòng Cảnh sát Hình sự đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm của Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng CSHS CAQ, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều nhóm trinh sát rà soát, xác minh lần theo dấu vết đối tượng gây án ở nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội, một số tỉnh thành như: Hoà Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đồng Nai...", chỉ huy CAQ Hà Đông nhớ lại.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sau 10 ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh dấu vết, phân loại nhiều đối tượng nghi vấn, đến ngày 13-3, Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ được nhân thân đối tượng gây án, sau đó tiến hành bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá.

Phương tiện đối tượng sử dụng đi gây án

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Văn Thường (SN 1990, trú tại phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Thường có 1 tiền án 2 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình bắt giữ Lê Văn Thường, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 xe máy Honda Wave anpha BKS: 29M1-33653, toàn bộ trang phục (quần áo, giầy, mũ bảo hiểm) đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Thường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của bản thân rạng sáng 2-3, tại cửa hàng Circle K, số 15LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội.

Do không có công ăn việc làm, không có tiền ăn tiêu nên Lê Văn Thường đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thực hiện hành vi phạm tội, chiều 1-3, Thường điều khiển xe máy từ Thanh Hoá về khu vực quận Hà Đông, đến địa bàn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng mua 1 con dao loại chọc tiết lợn, rồi tiếp tục lang thang qua nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 2h45 ngày 2-3, Thường vào cửa hàng tiện ích Circle K, số 15LK10 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội dùng dao đe doạ, uy hiếp nhận viên bán hàng, cướp được 1 triệu đồng.

Gây án xong, Thường bỏ trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Số tiền cướp được Thường đã ăn tiêu hết.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thường về hành vi cướp tài sản, tiếp tục phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự triệt để đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng, kịp thời điều tra khám phá, bắt giữ được đối tượng cướp tài sản nêu trên của lực lượng công an đã được quần chúng nhân dân, các đơn vị kinh doanh, cấp ủy và chính quyền địa phương hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào lực lượng công an, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

