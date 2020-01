Kẻ đốt nhà khiến 5 người tử vong ở quận 9 bị khởi tố tội gì?

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 10:31 AM (GMT+7)

Chỉ vì muốn gia đình hàng xóm đi nơi khác sinh sống, kẻ sát nhân đã phóng hỏa đốt nhà khiến cả gia đình 5 người ở quận 9 (TP HCM) thiệt mạng.

Sáng 30-1, một nguồn tin xác nhận với phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982) về tội "Giết người".

VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Phước để điều tra hành vi "Giết người" của công an cùng cấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phước và gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950) sống gần nhau ở hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9. Do gia đình bà Huệ thường ra vào con hẻm nhỏ băng ngang nhà mình nên Phước bực tức.

Phước nhiều lần sang nhà bà Huệ nói chuyện, bày tỏ muốn mua lại căn nhà gia đình bà đang ở nhưng bà Huệ không đồng ý, từ đó Phước nuôi ý định sẽ tìm cách làm cho gia đình bà đi nơi khác bằng cách phóng hỏa đốt nhà.

Rạng sáng 21-1, Phước đã tẩm xăng vào vải rồi ném sang nhà bà Huệ. Do Phước ném trúng 4 chiếc xe máy trong nhà nên ngọn lửa bùng cháy khá nhanh, thiêu rụi gác gỗ khiến 5 người trong gia đình bà Huệ thiệt mạng.

Sau khi gây án, để đánh lạc hướng công an, Phước đã mặc áo mưa rồi chạy khỏi hiện trường. Trả lời trinh sát lý do mặc áo mưa bỏ chạy, Phước nói, do khu vực này nhiều nhà dân gắn camera nên phải mặc áo mưa để không bị phát hiện.

Khi công an khám nghiệm hiện trường, Phước len lỏi vào đám đông tung tin gia đình bà Huệ thiếu nợ giang hồ và nhiều lần bị những người lạ mặt hù dọa. Bên cạnh đó, Phước còn nói, thời điểm nhà bà Huệ cháy, Phước đang ngủ và nghe tiếng xe máy nẹt pô, chạy rất nhanh.

Lực lượng Công an quận 9 và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã khoanh vùng, bằng nhiều biện pháp điều tra, Phước phải cúi đầu nhận tội.

Ghi nhận những nỗ lực của Công an TP HCM, Bộ Công an, Công an quận 9 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã trực tiếp đến trụ sở Công an TP HCM nghe báo cáo, tặng thư khen, thưởng các đơn đơn vị, cá nhân tham gia phá án.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm: bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Trung (SN 1978), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh). Họ là 5 mẹ con trong một gia đình.

