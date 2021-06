Kẻ đâm 2 người thương vong nghi do mâu thuẫn tình ái, đã treo cổ tự tử

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau hai ngày truy tìm hung thủ giết người nghi do ghen tuông tình ái, công an đã phát hiện nghi phạm treo cổ tử vong.

Chiều 26/6, Công an thị xã La Gi, Bình Thuận đã phát hiện nghi phạm gây ra vụ án mạng treo cổ trên cành cây bạch đàn trong khu rừng cách Công ty bột cá Kim Thành khoảng 250 mét.

Khu rừng phát hiện thi thể hung thủ

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, vụ án mạng xảy ra vào 13 giờ ngày 23-6, tại Công ty cổ phần bột cá Kim Thành, địa bàn thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Theo đó, nghi phạm Thông Văn Cường (ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) là thủ kho công ty, đã đâm chị Lương Thị Anh (SN 1989, ngụ xã Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An, là công nhân cùng công ty) nhiều nhát làm chị Anh bị thương nặng.

Nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ trên cây

Tiếp đó, Cường ra cổng công ty, thấy anh Thái Văn Liêm, quản lý công ty đang đứng quay lưng trước cổng, liền lao đến đâm anh Liêm từ phía sau, khi hai bên giằng co to tiếng thì mọi người trong công ty mới biết, chạy ra can ngăn, liền đó hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Các công nhân đã đưa chị Anh và anh Liêm đi cấp cứu, nhưng chị Anh đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghi tử thi, huy động lực lượng truy tìm hung thủ suốt hai ngày qua.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ke-dam-2-nguoi-thuong-vong-nghi-do-mau-thuan-tinh-ai-da-treo-co-tu-tu...Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/ke-dam-2-nguoi-thuong-vong-nghi-do-mau-thuan-tinh-ai-da-treo-co-tu-tu_115068.html