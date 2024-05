Kẻ cướp giật vé số bị người dân tóm gọn vì nhặt chiếc dép đánh rơi

Ngày 2/5, Công an quận 4 (TPHCM) đang lập hồ sơ xử lý đối với Châu Trí Hùng (40 tuổi, ngụ quận 5) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thông tin ban đầu, trưa 14/4, ông Hùng thấy bà N.T.H. (ngụ quận 4) đi bộ bán vé số dạo trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 16, quận 4) nên áp sát giật 87 tờ vé số trên tay trái của người phụ nữ.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Thuận.

Cú giật mạnh khiến bà H. té ngã về phía trước, đồng thời làm rơi 87 tờ vé số và điện thoại di động xuống đất. Cướp giật không thành, ông Hùng bỏ chạy được khoảng 5m thì quay trở lại nhặt chiếc dép vừa đánh rơi của mình.

Thấy vậy, bà H. liền truy hô “Cứu tôi với”. Lúc này, ông Đ.T.T. (42 tuổi) và ông B.V.Q. (41 tuổi, cùng ngụ quận 4) truy đuổi khoảng 10m thì khống chế được ông Hùng, đưa về trụ sở Công an phường 16 (quận 4) làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông Hùng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Ngày 25/4, Công an quận 4 đã hoàn tất hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM đối với hành động dũng cảm của ông Đ.T.T. và ông B.V.Q..

Thời gian qua, Công an quận 4 đã tổ chức ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và từ đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, dũng cảm truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

