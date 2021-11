Kẻ chủ mưu bắt giữ con nợ tra tấn, đánh đập gây thương tích đã sa lưới

Kẻ chủ mưu bắt giữ con nợ tra tấn, đánh đập gây thương tích đã sa lưới

Sau khi khống chế bắt giữ con nợ đưa về nhà, 3 đối tượng hành hung nạn nhân gây thương tích nặng. Đến khi bị khởi tố, kẻ chủ mưu bỏ trốn, nhưng kết cục đã sa lưới pháp luật sau cuộc truy lùng ráo riết của các trinh sát hình sự.

Ngày 6/11, Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Trí (SN 2000, trú ở thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) đã bị các trinh sát đơn vị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm và dẫn giải từ Đà Lạt về Tuy Hòa để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Minh Trí sau khi bị bắt tại TP Đà Lạt

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/5, Phan Huỳnh Anh Dỹ (SN 2004, trú ở 200/4 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP Tuy Hòa) và Kiều Vạn Tường (SN 2001, trú ở thôn Liên Trì 1, phường 9, TP Tuy Hòa) đến quán Cây Bàng ở góc phố Lương Tấn Thịnh – Nguyễn Chí Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa để nhậu. Tình cờ nhìn thấy người nợ tiền vay của Nguyễn Minh Trí đang ngồi tại quán này nên Tường điện thoại báo cho Trí biết. Ngay sau đó, Trí đến quán cùng Tường và Dỹ khống chế, buộc Trường lên xe máy, chở đến nhà Trí để “xử lý" nợ vay.

Khi đến ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Trường vùng vẫy khiến xe máy ngã trên mặt đường. Trường chạy về phía một công sở gần đó, nhưng Tường, Dỹ và Trí truy đuổi, bắt giữ, đánh đập Trường, rồi tiếp tục chở nạn nhân về nhà Trí.

Tại nhà, Trí dùng tay siết cổ, đe dọa tính mạng Trường, rồi dùng cán búa tạ đánh vào mặt, dùng kiếm chém đứt gân cổ tay trái nạn nhân. Thấy Trường gục ngã, Trí và Tường mới đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với Nguyễn Minh Trí

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả trưng cầu giám định pháp y với kết luận Bùi Văn Trường bị thương tích 33%, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trí, Kiều Vạn Tường về hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Bắt giữ người trái pháp luật”; khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Huỳnh Anh Dỹ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Do Trí bỏ trốn nên ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Sau gần 10 ngày ráo riết truy lùng, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa do Trung tá Võ Công Phi chỉ huy cùng 4 trinh sát phối hợp Công an phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vây bắt Nguyễn Minh Trí khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một nhà trọ.

Được biết, Nguyễn Minh Trí từng bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, Kiều Vạn Tường bị Công an phường 9, TP Tuy Hòa xử phạt hành chính 3 lần về các hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, “Sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ”, “Xâm hại sức khỏe của người khác”.

