Hot girl với lá gan của “con cá lớn”

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Dù ngụy trang rất khéo léo dưới vỏ bọc của một kỹ thuật viên phun xăm thẩm mỹ, quần áo và phụ kiện đều là “hàng hiệu” nhưng hành tung của Trang không qua được mắt các trinh sát lão luyện.

Từ giữa năm 2017 đến đầu năm 2018, Công an quận Hồng Bàng liên tiếp lập công vang dội trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Trong quá trình đấu tranh với những đối tượng trong các chuyên án, chắt lọc từng thông tin, Ban Chỉ huy Công an quận nhận định: Vẫn còn nhân vật đang “ẩn” mình, giấu mặt trong bóng tối trên địa bàn quận Hồng Bàng buôn bán và gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội. Sau nhiều nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, ngày 20-8-2018, Công an quận Hồng Bàng đã phá thành công chuyên án 718M, bắt 2 đối tượng, thu giữ gần 20 kg ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin, 1 súng cùng nhiều tang vật liên quan…

Đối tượng Bùi Thị Thu Trang

Với nhiều biện pháp được triển khai, cuối cùng các trinh sát Công an quận Hồng Bàng đã nhận diện được “con cá lớn” và đưa vào tầm ngắm. Đó chính là Bùi Thị Thu Trang, sinh 1984, trú tại số 21 Bãi Sậy, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng; hiện ở số 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng).

Tập trung xác minh đối tượng, trinh sát nhanh chóng có thông tin đầy đủ về Trang. Tuy chuyển về sống cùng bố mẹ tại 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An nhưng Trang vẫn thường xuyên lui tới các chốn cũ tại phường Trại Chuối và phường Hùng Vương.

Mỗi lần xuất hiện tại địa bàn, mặc dù ngụy trang rất khéo léo dưới vỏ bọc của một kỹ thuật viên phun xăm thẩm mỹ, làm móng nghệ thuật, quần áo và phụ kiện đều là “hàng hiệu” nhưng hành tung của Trang không qua được mắt các trinh sát lão luyện.

Tất cả các cuộc gặp, các bất minh về quan hệ, về kinh tế của thị dần được sáng tỏ. Bùi Thị Thu Trang là một trong những “mắt xích” trọng yếu của đường dây ma túy mới được phát hiện.

Đường dây này không chỉ mang tính quy mô liên tỉnh, mà những chiếc “vòi bạch tuộc” của nó ngày càng vươn ra khắp thành phố cung cấp đủ loại ma túy từ đá, thuốc lắc đến heroin cho các “đại lý bán lẻ”, các điểm kinh doanh phức tạp nhạy cảm có liên quan đến ma túy như quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ…

Chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng Trang rất xảo quyệt, liều lĩnh với nhiều chiêu trò thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của thị. Và dù là phận nữ nhưng lá gan của Trang chẳng thua kém cánh đàn ông. Không “ôm” thì thôi, khi “ôm”, Trang thường nhập lượng “hàng” lớn từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng để phân phối cho các “đại lý” bán lẻ, các tụ điểm phức tạp.

Kho “hàng” của Trang như một “quầy bách hóa” ma túy gồm đủ loại như: heroin, ma túy tổng hợp (thuốc lắc, đá…) số lượng lên tới hàng chục cân. Và để “che mắt” sự chú ý của người dân xung quanh, đối phó với lực lượng chức năng, Bùi Thị Thu Trang còn mở tiệm làm nail, gội đầu, phun xăm tại nhà riêng và thường xuyên đi làm “dịch vụ” lưu động tại nhiều nơi trên địa bàn quận Hồng Bàng và các quận, huyện, tỉnh thành lân cận.

Với vẻ ngoài của một “hot girl” nhẹ nhàng, vỏ bọc hành nghề lương thiện, thị ung dung điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh mà ít ai ngờ tới. Ngoài ra, tài liệu trinh sát cho thấy Trang còn là “bà trùm” của hoạt động cho vay cầm đồ với lãi suất “cắt cổ”, liên quan đến những việc làm trong bóng tối của loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; thậm chí trong nhà Trang còn tàng trữ cả vũ khí để phòng thủ trong trường hợp “có biến”.

Qua nắm bắt di biến động của đối trượng, trinh sát phát hiện: Trong đường dây do Trang điều hành, nổi lên đối tượng có tên Đặng Văn Kiên, sinh 1980, trú tại 152 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An. Kiên vừa là “tay chân”, trợ thủ đắc lực trong các phi vụ làm ăn, vừa là “người tình” của Trang để thị dễ bề sai khiến.

Đối tượng Trang và Kiên

Kiên sử dụng rất nhiều phương tiện, trong đó có chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ thường chứa ma túy nhận từ Trang vận chuyển đi giao “hàng”. Quá trình giao nhận, các đối tượng thường cất giấu ma túy trong các thùng bìa carton là vỏ các nhãn hàng như bánh, mì tôm… để trà trộn, ngụy trang.

Địa điểm giao nhận hàng thường là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, phương thức và địa điểm giao nhận thay đổi liên tục để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong suốt quá trình đó Trang hầu như không xuất hiện mà thường điều hành “chân rết” của mình qua điện thoại.

Hơn một tháng kiên trì đeo bám, mật phục, áp dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ toàn bộ phương thức quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy do Trang cầm đầu.

Chuyên án 718M được xác lập. Là người chỉ huy trực tiếp trận đánh này, Đại tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an quận Hồng Bàng xác định: Mẻ lưới này “quăng chài” trên vùng biển rộng nên mắt lưới phải đủ độ lớn, sẵn sàng tạm cho “lọt” những “con cá nhỏ” để chờ thời cơ bắt “cá lớn”, đánh sập toàn bộ đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Rồi thời cơ đã đến khi Ban chuyên án nhận được nguồn tin trong sáng 20-8-2018, Trang sẽ chuyển Kiên một lượng ma túy lớn mang đi giao.

Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp của Công an quận Kiến An, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Ban chuyên án đã phát lệnh các Tổ công tác vào vị trí chuẩn bị thực hiện kế hoạch phá án đã được phê duyệt. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai, lần theo “tăm cá”.

Hồi 10h40’ ngày 20-8, sau khi lòng vòng qua rất nhiều tuyến đường để đánh lạc hướng, Kiên đã đến “điểm hẹn”. Y lái xe ô tô Mazda BKS: 15A-17855 dừng tại trước cửa số nhà 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An nhận từ Trang 1 thùng carton cho lên ghế phụ xe ô tô rồi lái ra cung đường Quán Trữ.

Nhận lệnh của Ban chuyên án, lập tức các mũi trinh sát đồng loạt ập tới bắt quả tang Đặng Văn Kiên đang vận chuyển trái phép chất ma túy, tại trước cửa số nhà 36 Quán Trữ, quận Kiến An; thu giữ tại ghế phụ xe ô tô Mazda do Kiên điều khiển 1 thùng carton bên trong có chứa 4.931,96gam Methamphetamine.

Mười lăm phút đầu sau khi bị bắt, căng thẳng và cân não nhưng Kiên vẫn quyết không khai nhận để bảo vệ người tình. Tuy nhiên trước những lập luận sắc bén, những tài liệu không thể chối cãi, Kiên cúi đầu nhận tội và buộc phải khai ra đầu mối cấp hàng chính là Trang.

Kiên khai: Sau khi nhận từ Trang 1 thùng carton chứa số ma túy trên vận chuyển ra khu vực cuối đường Quán Trữ tìm chỗ vắng người qua lại đặt ở đó và điện thoại báo lại cho Trang, công vận chuyển Trang trả cho Kiên là 5.000.000 đồng.

Ngay lập tức, hồi 11h30’ cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trang tại 211B Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Tại phòng của Trang, Cơ quan Công an thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 606,78 gam; 2 thùng bìa carton, chứa 15 gói nilon kích thước 30x15cm bên trong chứa 14.828,39 gam Methamphetamine; 1 cân tiểu ly, 1 súng bắn đạn hoa cải; 5 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh, đối tượng Trang đã buộc phải khai nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên.

