Họp báo công bố kết quả điều tra vụ Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang

Ngày 16-10, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết 16 giờ chiều cùng ngày, Công an TP tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án giết người, phi tang thi thể tại sông Hồng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Nghi phạm (bìa trái) và nạn nhân. Ảnh: S.T.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án là T.D.Kh. (SN 1985, quê quán xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Nạn nhân được xác định là H.Y.Nh. (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), từng giành ngôi vị Á khôi 2 một cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam, tổ chức đầu năm 2023.

Trước đó, trưa ngày 13-10, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định nhân thân.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.Nh. Cảnh sát cũng xác định chị Nh. bị sát hại và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23 giờ ngày 14-10, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là T.D.Kh. tại Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng dao tự sát song không thành và được công an đưa đi cấp cứu.

