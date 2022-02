Bắt kẻ đâm chết người trong cuộc “hỗn chiến” rạng sáng mùng 3 Tết

Ngày 8/2, Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng La Chí Cường (SN 2005, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người.

Tối mùng 2 Tết (2/2/2022), Cường cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ăn trên đường DT.743 thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An). Một lúc sau, đối tượng Huỳnh Ngọc Duy (SN 2006, quê Đồng Nai) đến rủ Cường và nhóm bạn đi đánh nhau với nhóm của Trương Văn Đạt (SN 2001, ngụ TP. Dĩ An) do Đạt có mâu thuẫn với Duy từ trước.

Đối tượng La Chí Cường.

Đến khoảng 0h50 ngày 3/2, Cường và Duy cùng hơn 10 đối tượng điều khiển xe mô tô tìm và phát hiện Đạt cùng hơn 10 người đang đứng tại ngã tư Bình Trị thuộc khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TP Dĩ An.

Hai nhóm lập tức lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm vào người La Huỳnh Quốc Huy (SN 2001, ngụ TP. Dĩ An) khiến Huy tử vong. Sau khi gây án, Cường cùng nhóm bạn bỏ trốn.

