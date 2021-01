Hôm nay xử 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Nhiều tình tiết lắt léo chờ tòa giải mã

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 08:24 AM (GMT+7)

Hôm nay, "trùm" xăng giả Trịnh Sướng chính thức hầu tòa. Đây là vụ án phức tạp, có quy mô lớn liên quan lĩnh vực xăng dầu, với nhiều tình tiết chờ tòa giải mã. Có 23 luật sư bảo vệ 39 bị cáo.

Công an khám xét khu vực của kho xăng có chứa xăng giả trong vụ án

Mua bán dung môi lắt léo

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, ngày 22/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp để các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu pha trộn với xăng rồi bán ra thị trường.

Vụ việc do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (là chủ của 2 cây xăng trên địa bàn Đắk Nông) điều hành. Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Cty TNHH MTV Phạm Sơn (đóng tại Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành).

Điều tra mở rộng, công an xác định, Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (trú TP.HCM). Cty TNHH MTV Phạm Sơn mua dung môi của Cty Bình Minh (do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành).

Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Cty Bình Minh do bị cáo Nguyện trực tiếp điều hành còn bán cho "trùm" Trịnh Sướng và Đinh Chí Dũng (trú tại TP.HCM).

Ông Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Theo bản án số 58 của TAND tỉnh Đắk Nông (2019), Công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt xóa đường dây buôn bán và sản xuất xăng giả quy mô lớn; qua đó khởi tố nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thụy Kim Loan cùng chồng là Hoàng Thụy Minh Việt (ông Việt là Giám đốc Cty TNHH Hoàng Minh Việt, Đồng Nai). Đây là công ty chuyên nhập hóa chất của Cty TNHH MTV Phạm Sơn làm xăng giả (Cần Thơ).

Sau khi bị bắt, Hòa nhờ Đỗ Quốc Cường (39 tuổi, Giám đốc Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk) và Cty TNHH Dầu khí Hoàng Long Tây Nguyên (Cty Hoàng Long) đến nhà tạm giam chăm sóc và nhờ chạy tại ngoại cho vợ chồng Việt. Cường nhận lời và đưa ra thông tin, có quen biết một số lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Nông, cùng nhiều người đang trực tiếp thụ lí vụ án.

Ông Đỗ Quốc Cường tại cơ quan điều tra

Do tin tưởng, Hòa nhiều lần chuyển 240 triệu đồng để Cường lo việc. Thế nhưng, vụ án này đang trong quá trình điều tra, Cường đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại bản án số 58 (năm 2019), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt Cường 3 năm tù. Bản thân Hòa, sau đó cũng bị công an bắt giữ vào ngày 10/6/2019 vì có liên quan đến hoạt động buôn bán và sản xuất xăng giả.

Bán hàng trái tuyến, kém chất lượng

Điều đáng nói, tại Đắk Lắk, có nhiều đại lí thuộc kênh phân phối của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước-chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động. Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt cửa hàng xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) 302 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh 2 tháng vì bán xăng kém chất lượng. Cùng với hành vi này, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia (tại thôn 3 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ) bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn...

Thế nhưng, toàn bộ số xăng dầu kém chất lượng này, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố có nguồn gốc từ đâu.

Không chỉ vậy, một đại lý khác của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk bán hàng trái tuyến nhằm trốn thuế, bị phanh phui. Cuối năm 2018, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bồn mang BKS 47C-087.79 của Cty TNHH thương mại Minh Tâm (số 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống) và không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Vân (tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Công an xác định, trên cùng địa chỉ số 60 đường Trần Quý Cáp cũng là nơi hoạt động của Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk .

Ngay sau vụ bắt giữ này, đại tá Phạm Minh Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 66 đề nghị Thanh tra Cục thuế tỉnh này thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với 3 doanh nghiệp trong đó có Cty CP Xăng dầu Petro Bình Phước- chi nhánh Đắk Lắk. Thế nhưng, khi Cục thuế Đắk Lắk thành lập đoàn làm việc, mới được biết Đỗ Quốc Cường đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam. Do đó, Cục thuế đã ra quyết định huỷ bỏ các quyết định thanh tra thuế đối với công ty này.

Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng liên quan vụ án trước đó đã pha tỷ lệ 35% dung môi Solmix, 35% hóa chất Toluen hoặc Xylen và 30% xăng nền (thật) và hợp chất tạo màu azo để tạo thành xăng A95, A92, E5 bán ra thị trường. Công an xác định, Cty Hoàng Long Tây Nguyên đã mua hơn 17 triệu lít dung môi (tương đương hơn 223 tỷ đồng) từ Cty TNHH MTV Phạm Sơn và 23 cá nhân, tổ chức khác. Tuy nhiên, do không thu giữ được các vật chứng (dung môi, xăng giả) nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý hình sự.

